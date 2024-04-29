Kocaeli Şehir Hastanesi’nin birinci yılı kutlandı

EKONOMİ / KOCAELİ

Hizmete başladığı 3 Nisan 2023’ten bugüne 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunan Kocaeli Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen yıl dönümü etkinliğine Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra; Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan, Vali Yardımcısı Ali Ada, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahri Elmas, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, siyasi parti il temsilcileri, ilgili kurum yetkilileri, hastane başhekimleri, sağlık çalışanları ve basın mensupları katıldı. Açılış konuşmaları, Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahri Elmas ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan tarafından gerçekleştirildi.

Kocaeli bilim, sanayi, teknoloji üssü, bilişimin ve inovasyonun başkenti

Kocaeli’ye hizmet etmeninin onur ve gururunu yaşadığını belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Kocaeli‘yi bilim, sanayi, teknoloji üssü, bilişimin, inovasyonun başkenti olarak tanımlıyorum. Bu tanımlamayı verilere dayalı olarak yapıyorum. Çünkü Kocaeli, orta ve yüksek teknolojileri uygulayan, bunu üreten ve aynı zamanda kullanan, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci ihracat şehridir. Milli otomobilimiz Togg’un fikri ve sınai mülkiyet hakkının geliştirildiği ve TÜBİTAK dahil olmak üzere bilim ve teknolojinin başkenti böylesine bir şehre elbette en güzel hastaneler, en gelişmiş tıbbi cihazlar, alanında en yetkin hekimlerimizin görev yaptığı bir şehir hastanesi çok yakıştı” ifadelerini kullandı.

“Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin sağlanması en temel hedefimiz”

Vali Yavuz, “Hepinizin bildiği gibi anayasamıza göre sağlık hizmetini, bir kamu hizmeti olarak tanımlıyoruz. Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin sağlanması bizim en temel hedefimiz. Öncelikle vatandaşlarımızın hastalanmalarının engellenmesi yani koruyucu hekimlik, hastalandıktan sonra tedavilerinin yapılması ve bunun da düşük maliyetle gerçekleştirilmesi hedeflerimizden bir tanesidir” diye konuştu. Vali Yavuz, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devrim niteliğinde birçok yatırımın gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Unutmamak gerekir ki ne kadar kaliteli fiziki alan yaparsanız yapın hizmetin kalitesini ve niteliğini, o kurumlarda çalışan insanlar belirler diyen Vali Yavuz, “O yüzden de biz sizlerin özellikle pandemi dahil olmak üzere yapmış olduğunuz fedakarlıkları ve bu alanda gösterdiğiniz gayreti bir kez daha takdirle alkışlıyor, hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Sağlık turizminde de giderek önemli bir yere geldik. Şehrimizde 52 adet resmi belgeli sağlık kuruluşu bulunuyor. Bu her geçen gün artıyor. İnanıyorum ki Kocaeli Şehir Hastanesi bu alanda da önemli gelişmeler sağlayacaktır.” dedi ve Kocaeli Şehir Hastanesinin hayata geçirilmesi ve hizmetlerin sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.