MARSİFED’den yapısal reform çağrısı

EKONOMİ (BURSA) - MARSİFED’in BUSİAD Evi’nde gerçekleştirilen 2023 yılı mali genel kuruluna, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya ve MARSİFED Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra MARSİFED’e üye derneklerin başkan ve temsilcileri geniş katılım sağladı. Divan Başkanlığını Ali İhsan Yeşilova’nın yaptığı mali genel kurulda konuşan MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, deprem felaketinin ardından MARSİFED ve TÜRKONFED’in yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaya, felaket sonrasında TÜRKONFED bünyesinde oluşturulan kriz masasında bölgedeki 4 federasyon ve 45 dernekle bağlantıya geçilerek acil ihtiyaçlar ve taleplerin karşılanması yoluna gidildiğini söyledi.

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken MARSİFED Başkanı Kaya, “Maalesef 1999’da yaşanan depremden gerekli dersleri tam anlamıyla çıkaramadığımız ortadadır. Zira ülkemiz bir deprem ülkesi ve bölgemiz de risk altında bulunmaktadır. Bölgemizde oluşabilecek herhangi bir depremin yıkıcı etkisi çok daha yüksek olma potansiyeline sahiptir. Kamu ve iş dünyası olarak orta ve uzun vadede yapılabilecekler belirlenmeli ve bir an önce hayata geçirilmelidir. Federasyonumuz da bu çerçevede üye derneklerimizle, TÜRKONFED’le ve diğer paydaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edecektir” dedi.

Deprem sonrası gerekli yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Ramazan Kaya, “Birçok alanda hızlı adımlar atıldığına şahitlik ediyoruz. Bölgedeki hayatın normale dönmesi adına biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Fakat ülke olarak bu yaşananları hak etmediğimizi düşünüyorum. İnsan kaynağımızla, sanayimizle, doğal kaynaklarımızla ve 100 yıllık Cumhuriyet kültürümüzle çok daha iyilerini yapabileceğimize olan inancımız tamdır. Çünkü biliyoruz ki bizim köklü geçmişimizde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu şiar edinilmiştir” diye konuştu.