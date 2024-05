Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi açıldı

Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Meram’ın tarih ve kültürünü yaşatmak, yeni nesillere aktarmak ve misafirlerine görseller ve etkinlikler eşliğinde anlatmak amacıyla Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi’ düzenlenen törenle açıldı. Meram ve Konya kültürüne dair hemen hemen her şeyin sergilendiği ve ziyaretçilerin deneyimleme yapabilecekleri müze, açılışa katılanları adeta büyüledi.

Törene Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali İmran Arıtan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Konya ve Meram Yönetim Kurulu Üyeleri, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, muhtarlar ve şehrin sanat kültür camiasının önde gelen isimleri katıldı.

“Müze kültürel açıdan önemli bir misyon üstlenecek”

Törenin ev sahibi Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı konuşmada Dutlu Caddesi üzerinde kurulan müzenin önemi, misyonu ve detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Müzeyi, ilçenin kültürünü, sanatını, değerlerini bugüne taşımak ve geleceğe aktarmak amacıyla hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, “Şu bir gerçektir ki; Türk-Anadolu medeniyeti, her yönüyle insanlığın zirvesidir. Büyük bir onurla şunu ifade etmek isterim ki; bu zirvenin merkezi de, başkenti de bin yıldır bu şehir olmuştur. İşte bugün sizlerle birlikte açılışını yaptığımız Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzemiz, tüm yönleriyle medeniyetimizin yüksek değerlerini, kültür sanat hazinelerimizi, her açıdan ulvi olan insan kaynağımızı ve bunların tek kaynağı manevi iklimimizi tabiri caizse ‘bir arama-kurtarma’ çalışmamızdır” diye konuştu.

“Kültürümüze dair ne varsa hepsi rehberler eşliğinde anlatılacak”

Açılışı yapılan müzenin kadim medeniyet mirasının ihyası ve daha güçlü şekilde yeniden inşası anlamı taşıdığına vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, müzenin içeriği hakkında da şu bilgileri verdi; “Etnografik içerikli olan bu proje, aynı avlu içerisinde karşılıklı konumlanmış iki geleneksel Konya evi ve arkasındaki bağ arazisinde yer alıyor. Meram’ın yeni tarih ve turizm rotası üzerinde bulunan müzede, Meram insanının tüm yaşam dönemlerine dair hemen hemen her şey var. Meram’da Doğmak, Meram’da Çocuk Olmak, Meram’da Evlenmek, Meram’da Anne-Baba Olmak, Meram’da Mutfak, Meram’da Bağ-Bahçe, Meram’da Mevsimler başlıkları altında Meram’ın toplumsal törenlerini ve kültürünü etnografik malzeme ve canlandırmalarla gelecek nesillere tanıtacak ve aktaracağız. Meram’ı ve yaşam kültürünü sergilenmesinin yanı sıra ziyaretçilerin deneyimlemesi için tandırda ekmek vurma, bağ bozma, şepit açma, Meram sohbetleri ve baranalar gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacağız. İnsanımızın nasıl yaşadığını, çocuklarını nasıl büyüttüğünü, mutfak ve yemek kültürünü, kınadan çetnevire, düğüne kadar neler yapıldığını, kısaca insana ve kültürümüze dair ne varsa hepsini rehberler eşliğinde anlatacağız.”

“Konya kültürünün tanıtılması açısından önemli bir proje”

Kültür ve tanıtım noktasında farkındalık oluşturan ve Konya Modeli Belediyeciliğin güzel örneklerinden biri olan müzenin açılışında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da konuşmasında şu görüşlere yer verdi; “Şehrimiz son yıllarda gerek kültürel değerlerimizin yeni nesillerle buluşturulmasında gerekse bunların ziyaretçilere tanıtılması noktasında çok ciddi adımlar attı. Bu adımlar yeni yetişen neslimizin kültürel anlamda donanım kazanmasında katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra misafirlerimizin yaşayan Konya kültürünü tanıması açısından da önemlidir. Konya Büyükşehir Belediyemiz önderliğinde tüm belediyelerimizin şehre kazandırdıklarının altını kalın çizgilerle çizilmesi gerekiyor. Meram Şehir ve Yaşam Kültürü de bu önemli kazanımlardan birisi. Başkan Kavuş ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Çok ince düşünülmüş, ilmek ilmek dokunmuş bir yatırım”

Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi’ni gezerken hepbirlikte geçmişe bir yolculuk yaptıklarını ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, müzede bir medeniyetin kolay kurulmadığına, aile hayatımızdan cemiyet hayatına kadar o kültürün insanları nasıl

etkilediğine şahit olduklarını ifade etti. Bu önemli kültürel yatırım için Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibine şükranlarını sunan Angı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bizleri etkileyen bu yatırıma destek veren herkese de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ince düşünülmüş, ilmek ilmek dokunmuş bir yatırım olmuş. Ecdadın bize bıraktığı mirası daha da ileriye taşıyacak kadar değerli bir proje. Herkesin emeklerine sağlık. Meram’da oluşturulan turizm aksını daha da zenginleştirecek ve güzelleştirecektir.”

"İlçem adına çok sevindim, çok gurur duydum”

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde kaymakamlık ve valilik yaptığını hatırlatan Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ise Konya belediyelerinin vatandaşlara en güzel hizmetleri sunduğuna bizzat şahit olduğunun altını çizdi. Konya belediyelerinin hayatın her alanında ve şehrin her noktasında önemli hizmetlere imza attığını kaydeden Kaymakam Yılmaz, “Konya’da belediyeler ve belediyecilik hizmetleri var. Açılışı yapılan Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi de bu hizmetlerin en güzel örneklerinden biri. Böyle hizmetleri gördükçe ilçem adına, şehrim ve ülkem adına çok seviniyor, gurur duyuyorum. Meram’a ve Konya’ya hayırlı olsun. Meram’da bu hizmetlerin devamının geleceğinden de eminim. Allah hizmetlerini bereketli kılsın” diye konuştu.

“Çok etkileyici olan bu müze şehre yeni bir soluk getirecek”

Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi’ni çok etkileyici ve güzel bir çalışma olarak değerlendiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, böylesi bir çalışmaya imza atan Başkan Mustafa Kavuş ve ekibini tebrik etti. Konyalıların ve şehir dışından gelenlerin deneyimleme yapacakları bu alandan etkileneceğini ifade eden Başkan Altay, müzenin ziyaretçilerinin bol olması temennisinde bulundu. Konya’yı turizmde öne çıkarmak için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu noktada iki amacımız var. İlki; esnafımızın çalışanımızın turizmden daha fazla pay alması. Diğeri ise; Konya kültürünü, insanını ve belediyeciliğini tanımaları. Bu şehir Selçuklu başkenti olarak insanlığın daima hayranlıkla baktığı bir şehir. Adeta bir açık hava müzesidir. İnsanların bunları görmesi, tanıması çok kıymetli. Atılan her adımla birlikte ziyaretçi sayımızda hızla artacak. Meram’da yapımı tamamlanan bu müze şehre yeni bir soluk getirecek. Yaptığımız her yatırım ve attığımız her adımın kalitesi Konya’yı çok daha güzel hale getiriyor. Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a böyle güzel bir eseri şehre kazandırdığı için teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Meram Şehir ve Yaşam Kültür Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Müzeyi ve deneyimleme alanlarını gezen misafirlere Konya mutfağından ikramlarda bulunuldu.