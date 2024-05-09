Ukrayna Anma ve Uzlaşma Günü’nü kutladı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya’da yaşayan Ukrayna vatandaşları Attalos Anıtı önünde toplanarak İstiklal Marşı ve Ukrayna milli marşını söylediler. Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voranin yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın 1939-1945 yılları arasında İkinci Dünya savaşında Nazizme karşı büyük mücadele verdiği söyledi.

Ukrayna’nın 2014 yılından bu yana Avrupa’nın yaklaşımını benimsediğini belirten Voranin, ‘’8 Mayıs Nazizmin ve Sovyet komünizminin savaşın başlamasındaki rollerini hatırlatmak için önemli bir gün. Zafer, birçok ülkenin ve ulusun çabalarının sonucudur. Ayrıca, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini örtbas etme girişimleri de kabul edilemez. Ukrayna, Rusya'nın saldırganlığına karşı üçüncü kez Anma ve Uzlaşma Günü'nü kutluyor’’ dedi.

Savaşların insanlık için büyük bir trajedi olduğunu ifade eden Voranin, şunları kaydetti:

‘’2. Dünya Savaşında Ukraynalılar ve diğer milletler büyük kayıplar verdi. Savaş, Holokost, stratejik bombalamalar ve nükleer silahların kullanımı gibi birçok insanlık dışı suçla ayırt edildi. Ukrayna, savaşta önemli bir rol oynadı ve büyük kayıplar verdi. Bugün, Ukrayna hala saldırganlığa karşı mücadele ediyor ve uluslararası toplumun desteğini bekliyor. Rusya, bize her zaman bir tehdit oluşturuyor. Bizim için bu, sinsi ve saldırgan bir komşunun emperyalist hırslarına karşı özgürlük, medeniyet, demokrasi ve Avrupa değerleri için bir mücadeledir. Ordumuzun gücü ve birliğimiz, devletimizin varlığını ve zaferini güvence altına alır.’’

Rusya’nın ülkelerini işgal etmesini protesto eden sloganlar söyleyen Ukraynalılar daha sonra sessizce dağıldı.