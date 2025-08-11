Konya’nın dört bir yanı raylı sistemlerle donatılacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda konuşmasına Balıkesir’deki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Başkan Altay, her zaman bir hizmetle, bir eserle Konyalıların karşısına çıkmaya gayret ettiklerini ifade etti. Başkan Altay, “Çünkü bizim belediyecilik anlayışımızda, ‘Konya Modeli Belediyecilik’ diye hem şehrimize hem ülkemize ve dünyaya anlattığımız modelde, işimizin başında olmak ve her daim bir eser üretmek var. Bugün de çok önemli bir yatırımın sizlerle başlangıcını yapmak için bir araya geldik. Şehrimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Barış Caddesi Tramvay Hattı’nın ihale süreci başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ile şehrin raylı sistem hatlarını geliştirmek adına çok önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, “Bunlardan bir tanesi daha artık ete kemiğe büründü. Çarşamba günü itibariyle inşallah ihale sürecini başlatacağımız bir zamana geldik. Barış Caddesi Tramvay Hattımız’ın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu hattımız 2030 Ulaşım Master Planı çerçevesinde planladığımız ve sizlere daha önceden takdim ettiğimiz o büyük haritadaki hatlardan birisi. Toplam 13,85 kilometre uzunluğundaki hattımız 18 durağı ile ilk etapta 88 bin kişiye hizmet edecek bir yapı oluşturacak. Barış Caddesi Hattımızda Fırat Caddesi’nden başlayacağız; Beyhekim Hastanesi, Beyhekim Caddesi, Barış Caddesi, Güzeldere Caddesi, Demirhan Caddesi ve Hadimi Caddesi’nden, öncelikle Kent Plaza Alışveriş Merkezi’ne, sonradan da YHT Garı’na ulaştıracağımız bir hattın başlangıcı için startını vermiş oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Bahar aylarıyla birlikte buradaki hatta bir an önce başlamayı arzu ediyoruz”

Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: “Öncelikle Beyhekim Hastanesi’ne ulaşımı sağlamış olacak. Dünya Bankası kredisiyle yapıyoruz. Uluslararası kredi olduğu için bunun süreçleri biraz uzun oldu. Yaklaşık 5 yıldır emek verdiğimiz bir iş. Amacımız, ihale tamamlandıktan sonra bahar aylarıyla birlikte buradaki hatta bir an önce başlamak ve Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapacağımız hatları tamamlamak.”

“Barış Caddesi hattında eski tramvayları kullanacağız”

Barış Caddesi Tramvay Hattı’nda şehirde daha önce kullanılan, şu anda depoda olan eski tramvayların kullanılacağına dikkati çeken Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Burada dikkatinizi çekmek istediğim noktalardan birisi de bu hattımızda mevcut eski tramvaylarımızı kullanmayı arzu ediyoruz. Bu tramvaylarımızı Sakarya Tramvay durağında bekletiyorduk. Şu anda arkadaşlarımız yoğun bir şekilde bunun modernizasyonuna uğraşıyorlar. İnşallah tamamlandığında şehrimize hizmet verecek hale gelmiş olacak. Böylece ekonomiye de çok ciddi bir katkı sunmayı hedefliyoruz. Mevcut tramvaylarımızı değiştirdik ama hala borcunu ödemeye devam ediyoruz. Eğer bu hatta da yeni tramvaylar almak istesek bunun için de yeni bir uluslararası finansman ve şehrimize ciddi bir borç yükü oluşturacaktık. Onun yerine mevcut tramvaylarımızı kullanmayı tercih ediyoruz. Tramvaylar zaten çok uzun süre hizmet eden araçlar. Dünyanın birçok yerinde Viyana’da, Brüksel’de, Münih’te bizim tramvaylarımızdan çok daha eski tramvaylar şehirlerin ulaşımında kullanılıyor. Buradaki temel sorun iklimlendirme meselesi. Ona da inşallah bir çözüm üretiyoruz. Böylece makyajlanmış haliyle eski tramvaylarımızı da burada kullanacağımızı ifade ediyorum. Eski tramvaylarımızı restore ederek, güncelleyerek, güncel koşullarda, güncel konforda vatandaşımıza hizmet etmesini sağlayarak çok ekonomik bir hat yapmış oluyoruz. Böylece belediyemizin üstünde yeni bir borçlanma yükü oluşturmadan, sadece hattı finanse ederek şehrimizin kullanımına sunmuş oluyoruz.”

“Bütün ağaçların korunmasıyla ilgili bir çalışmayı yürütüyoruz”

Başkan Altay, hattın yapımı esnasında kaldırılacak ağaçlarla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Altay, “Vatandaşlarımızın dikkatini çekecek meselelerden biri de hat boyunca ağaçlarımız var. Bunları kaldırmamız, taşımamız gerekiyor. Bu tramvayı yapmak için bu ağaçları kaldırmak zorundayız. Bu konudaki hassasiyetimizi biliyorsunuz, arkadaşlarımız bununla ilgili hazırlıklarını yaptılar, inşallah bütün ağaçları tek tek taşıyarak başka bir yerde şehrimize hizmet etmesini sağlamayı arzu ediyoruz. Özellikle Barış Caddesi ve Güzeldere Caddesi’nde yoğun bir ağaç varlığımız var ama bu hizmeti yapabilmemiz için bunlarla ilgili bir işlem yapmamız gerekiyor. Biz inancımız gereği, Efendimizin Hadis-i Şerif’inde ifade ettiği gibi ‘kıyamet kopacak olsa bile elinizdeki ağacı toprakla buluşturun’ ifadesinden yola çıkarak buradaki bütün ağaçların korunmasıyla ilgili bir çalışmayı yürütüyoruz. Ağaçların hepsini dikkatli bir şekilde kaldırarak başka yerde yaşamasını sağlayacağız. Başka çaremiz olmadığı için bunu yapıyoruz. Üzerinde çok çalıştık ama bütün ağaçları koruyacağımızı, onların yaşatılması için elimizden geleni yapacağımızı Konyalıların bilmesini isterim” diye konuştu.

Yeni bir trafik kontrol merkezi hayata geçirilecek

Barış Caddesi Tramvay Hattı Projesi kapsamında bir de Trafik Kontrol Merkezi yapacaklarını belirten Başkan Altay, “Onu inşallah başka bir toplantıda daha detaylı anlatmayı arzu ediyorum. O da afet durumlarında şehrimizin kullanabileceği özel bir merkez olacak. Yaklaşık 6 bin 340 metrekare büyüklüğünde olacak bu binada bütün trafik sistemimizi kontrol edebileceğimiz, şehir kameralarının hepsini görebileceğimiz ve bir afet durumunda şehrimizdeki bütün sistemi kontrol edebileceğimiz, müdahale edebileceğimiz, aynı zamanda bir Afet Koordinasyon Merkezi’ni de bu proje kapsamında ihale etmiş olacağız” dedi.

“Şehir trafiğini rahatlatacak bir çalışmalar devam ediyor”

Başkan Altay, yürütülen yatırımların çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Eski sanayinin kaldırılmasıyla Yeni YHT Garı’nda oluşturacağımız banliyö, metro istasyonumuzda; tüm raylı sistem hatlarının toplanacağı bir alan olacak. Böylece şehrimizin toplanma merkezinde hangi hattan gelirseniz gelin indiğinizde diğer hatlarımıza çok rahatça ulaşmış olacaksınız. Ayrıca bu hattımızı şimdilik mevcut tramvay hattımıza da bağlıyoruz. Dolayısıyla Alaaddin Hattı’na da ulaşma imkanına kavuşmuş olacaksınız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’nun katılımıyla Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvayı’nın ikinci etabının temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Birinci etapta çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle Şehir Hastanesi- Yeni Sanayi Sitesi alanında arkadaşlarımız ve müteahhit firmamız yoğun bir şekilde çalışıyor. Aslım Caddesi’nde işlemlerimizin büyük bir kısmını tamamlamak üzereyiz. İnşallah en kısa sürede orta refüjdeki işlemlerimizi bitirerek trafiği rahatlatacak bir çalışma yapacağız ve Aslım Caddesini de baştan sona yenileyerek şehrimize çok daha güzel ve kıymetli bir caddeyi daha kavuşturmuş olacağız. Stadyum tarafında da şantiye kurulma işlemleri devam ediyor. İnşallah orada da hızlı bir şekilde bu hattı birbirine bağlayarak Stadyum-Şehir Hastanesi-Adliye Tramvay Hattını da böylece tamamlamış olacağız.”

“Şehir demir ağlarla örülüyor”

Raylı sistem yatırımları kapsamında yapılacak köprülü kavşak inşaatlarına değinen Başkan Altay, “Stadyum-Şehir Hastanesi Hattımız kapsamında bugün sizlere anlatmak istediğim bir önemli konu da köprülü kavşak inşaatlarımız. Bu kapsamda iki yeni köprülü kavşak inşa ediyoruz, iki köprülü kavşakta revizyon yapıyoruz, ayrıca 3 tane de yaya üst geçidi yapmış olacağız. Özellikle Otogar Kavşağı’nda hem raylı sistemimizi hem taşıtları üsten alacağımız bir köprülü kavşak yapmış olacağız. Böylece Otogar Kavşağı 3 kademeli bir kavşak olacak. Tabii burada sorunlarımızdan bir tanesi de revize edeceğimiz köprülü kavşak. Özellikle Konya- Aksaray Yolu Köprülü Kavşağı yoğun trafiğin olduğu bir kavşak ama burayı maalesef yeniden yapmamız gerekiyor. Hem trafik aksının bulunduğu Aksaray Yolu hem de hızlı tren hattının bulunduğu köprülü kavşağın ikisini de yıkarak yeniden inşa edeceğiz ve raylı sisteme uygun hale getireceğiz. Bir diğer yeni köprülü kavşağımız TÜMOSAN kavşağımız olacak. Bildiğiniz gibi o kavşakta da karşıya geçişi iptal etmiştik. Aslım Caddesi’ne geldiğimizde sağa dönüp ilerde döner kavşaktan geliyordunuz. Şu anda planladığımız köprülü kavşakla trafiği üste alacağız, raylı sistem aşağıdan geçecek. Böylece Aslım Caddesi’nden Aksaray Yolu kavşağına katılmak için sağa dönüp ileriden U dönüşü yapmanız gerekmeyecek. Bununla birlikte de 3 noktada da yaya üst geçidi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu hatlarımız tamamlandığında şehrimiz kuzeyden güneye, doğudan batıya raylı sistemlerle donatılmış hale gelmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Banliyö inşaatı kesintisiz şekilde devam ediyor”

Başkan Altay, KONYARAY Banliyö Hattı’nda da inşaatın kesintisiz şekilde devam ettiğine değinerek, şu bilgileri paylaştı:

“Banliyö inşaatında şu anda yüzde 70 aşamasına geldik. Bununla ilgili süreci takip ediyoruz. Adeta bu da şehri boydan boya geçen bir yatırım. Meram Gar’dan başlayıp, Lojistik Merkezi’ne ve sonrasında Aşağı Pınarbaşı’na kadar uzanan 23 kilometrelik hattımızı TCDD kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor. Biz de İslam Kalkınma Bankası ile araç alım sürecini yürütüyoruz. İnşallah onun da yakında sürecine başlayarak araçların Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığı, hattın TCDD tarafından yapıldığı bir süreci tamamlamayı arzu ediyoruz.”

“Şu anda devam eden raylı sistem hatlarının uzunluğu 58 kilometre”

Konya’nın raylı sistemle Anadolu’da ilk tanışan şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “1987’li yıllarda başlamış yolculuğumuz. Ben o günden bugüne emeği geçen başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süre boyunca yaptığımız toplam raylı sistem yatırımımız 26,7 kilometre. Şu anda bugün itibariyle çalışmaya devam ettiğimiz KONYARAY Banliyö Hattımız 23 kilometre, Şehir Hastanesi-Stadyum hattımız 21,1 kilometre ve bugün sizlerle paylaştığım 13,85 kilometre uzunluğundaki Barış Caddesi Tramvayı’yla birlikte toplam hat uzunluğumuz 58 kilometre artmış olacak. Yani 1’in yanına 2 daha koymuş oluyoruz. Bu yaptığımız işin büyüklüğünü göstermek adına çok kıymetli ve önemli. İnşallah yakında daha önce paylaştığımız Fetih-Ahmet Özcan Caddesi’yle ilgili süreci de takip ediyoruz. Onun yatırım programına alınması sonrasında da NEÜ-Alaeddin ve Konya Teknik Üniversitesi hattının yapımıyla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Aslında gördüğünüz gibi Konya’yı demir ağlarla örüyoruz. Bütün üniversitelere, bütün hastanelere toplu ulaşımla ulaşmış olacaksınız. Ayrıca Konya tarihinde ilk kez Konya Gar, Otogar ve havaalanı da raylı sistemle birbirine bağlanmış olacak” diye konuştu.

“Mobilyacılar Köprülü Kavşağı yenilenecek”

Konya’da trafik probleminin yoğun olduğu iki alanda önemli müdahaleler yaptıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Bunu da ilk kez bugün sizlerle paylaşıyorum. Birincisi, Mobilyacılar Köprülü Kavşağı. Yani Adana Yolu - Ankara Yolu kesişiminde bulunan köprülü kavşakta maalesef 4 şeritten 2 şeride daraldığımız için günün her saatinde çok yoğun bir trafik oluşuyor ve yanlardan katılım, sığınma cebi olmadığı için sağlanamadığından çok büyük bir yoğunluk oluşturuyor. Bu hatla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Müteahhit firmamız çalışmaya başladı. Burada da Türkiye’de şehir içinde ilk kez denenen bir kalıp yöntemiyle çok hızlı bir şekilde çalışma yapıyoruz. Mevcut köprülü kavşağı kaldıracağız sonrasında saçtan özel olarak üretilmiş bir kalıplama sistemiyle işi hızlandırabilmek adına orta refüjde bir perde duvar yaparak bu kalıp sistemini hızlıca kuracağız. Yandan bisiklet yolumuz için de bir tünel oluşturuyoruz. Özellikle yandan katılımları kesintisiz bir şekilde sağlayacağımız ve trafiğin kesintisiz şekilde sağlanacağı bir sürece başlamış olduk. Trafiğin neredeyse en yoğun olduğu hat iki ay kadar kapalı kalması planlanıyor bu süre zarfında vatandaşlarımız bir miktar eziyet çekecekler ama her gün eziyet çekmektense iki ay dişimizi sıkıp sonrasında burada ciddi bir rahatlama oluşturmayı planlıyoruz. İnşallah tamamlandığında yan yollarıyla, katılma cepleriyle ve kesintisiz trafik akışıyla şehrimizde önemli bir rahatlama oluşturacağını inanıyoruz” dedi.

“Eski Sanayi Köprüsüne taşıtlar için tünel yapılacak”

Bir diğer düzenleme çalışmasının da KONYARAY Banliyö Hattı kapsamında Eski Sanayi Köprüsü’nde olacağını kaydeden Başkan Altay, “Bildiğiniz gibi KONYARAY çalışmaları kapsamında Demiryolu Caddemiz şu anda kapalı. Bazı yerlerde kamulaştırma yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda Eski Sanayi Köprüsü’nde bir tünel çalışması yapacağız. Fore kazıklar çakarak öncelikle tramvayı askıya alacağız. Sonra fore kazıkları trafik akışını kapatarak tünel haline getirecek ve buradan da Demiryolu Caddesi’nin kesintisiz bir şekilde geçişini sağlamış olacağız. Bu da vatandaşlarımızı çok rahatsız edecek bir iş ama Demiryolu Caddesini mutlaka açmamız gerekiyor. İnşallah Demiryolu Caddesi’nin devamında da caddeyi çevreyoluna kadar uzatmakla ilgili bir çalışma yürütüyoruz ama onunla ilgili planlamamız henüz tamamlanmadığı için paylaşmıyorum. Bunun da projesini çok uzun süre çalıştık. En az rahatsız edecek ve trafiği rahatlatacak şekilde çalışıyoruz ama burada da yaklaşık 2 aylık bir süre zarfında çalışmamız olacak" dedi.

“Anadolu’nun en güzel ulaşım altyapısına sahip bir hale geleceğiz”

Başkan Altay, Konya’da bugüne kadar ifade edilmiş adeta hayal niteliğindeki işleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “El ele verdik Konya’nın hayallerini gerçekleştiriyoruz demiştim. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınması Konya’nın önemli bir hayali. Konya cephaneliğinin taşınması Konya’nın en önemli gündemlerinden bir tanesi. Ağır bakım Fabrikası’nın taşınması Konya’nın bir hayali. Özellikle ulaşımda yapmış olduğumuz işler, Allah izin verirse 116 kilometre şehrimize ilave hat kazandırmak istiyoruz, hepsi Konya’nın hayali. Böylece Konya Anadolu şehirleri içerisinde açık ara raylı sistemde çok öne çıkmış bir şehir olacak. İnsanları toplu olarak kullanılan alanlara raylı sistemlerle hızlı ve entegre bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek çok önemli. Aktarmalar gerçekleştirmek ve bu aktarmalar sayesinde şehrin en ücra noktasına giden insanların gideceği alanlara, hastanelere, üniversitelere, otogara, tren garına ve havaalanına ulaşımı sağlamamız gerekiyor. Master plan çerçevesinde yapmış olduğumuz işler aslında tam da bunu sağlamış olacak. Konya’nın neresinde yaşıyor olursanız olun otobüsle raylı sistem hattına ulaştığınızda bütün bir şehirdeki toplu kullanım, sanayi ve ticaret alanlarına ulaşabileceğiniz bir alana ulaşımı gerçekleştirmiş olacağız. Bunun bir kısmını öz kaynakla gerçekleştiriyoruz, bir kısmını Ulaştırma Bakanlığımız gerçekleştiriyor. Bir kısmını Barış Caddesi tramvay hattında olduğu gibi çok uzun süreli uluslararası kredilerle gerçekleştiriyoruz. İş tamamlandığında inşallah Anadolu’nun en güzel ulaşım altyapısına sahip bir hale geleceğiz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu işte bize destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, AYGM Müdürümüz Yalçın Eyigün’e, TCDD Genel Müdürümüz Veysi Beye özellikle teşekkür ediyorum. Barış Caddesi Tramvay Hattımızın kredilendirilmesinde desteğini bizden esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İlBank AŞ’nin değerli Yönetim Kurulu Başkanı Burak Demiralp beye ve İlbank Genel Müdürümüz Recep Türk Beye de teşekkür ediyorum. El ele verince yapamayacağımız iş yok” diye konuştu.

“Konya denince akla gelen, birlikte çalışma kültürüdür”

Konya’nın planlı çalışan, ne yaptığını bilen ve geleceğe dair projeler üreten bir şehir olduğunu belirten Başkan Altay, “Biz de bize bırakılan emaneti daha yukarıya taşımak için kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Necip Fazıl’ın ifade ettiği gibi; ‘devler gibi eserler bırakmak istiyorsanız karıncalar gibi çalışmanız gerekiyor.’ Çok yoğun bir gayret içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrin her problemine çözüm bulmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay, sözlerini şöyle tamamladı: “Konya denince akla gelen, birlikte çalışma kültürüdür. Bu sadece Konya’nın kendi içinde bir birlikte çalışma kültürü değil; merkezi hükümetle de birlikte çalışma kültürünün en yüksek olduğu şehirde bulunuyoruz. Bir taraftan Ulaştırma Bakanlığımız, diğer taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışarak bu müthiş eserleri, Konya’nın hayali olan eserleri gerçekleştirmek nasip oldu. Tabii bu şehre hizmet etme şerefi bize verildiği için ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Konya kadim bir şehir. Selçuklu’nun başkenti ve her zaman belediyecilikte örnek olmuş bir şehirde sorumluluk almak bir taraftan büyük bir yük ama bir taraftan da bu şehre hizmet etmek büyük bir mutluluk bizim için. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum.”