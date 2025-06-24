MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: “Hedefimiz; Mersin’i, konsoloslukların kenti haline getirmek”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin ekonomisinin Akdeniz’in parlayan yıldızı konumunda olduğunu vurgulayan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır; kaliteli tarım ve sanayi üretimi, limanı ve lojistik gücü, ihracat ve dış ticaret gücü, turizm potansiyeli ve havalimanının yarattığı erişim kolaylığıyla dünyanın ilgisini çeken bir kent haline geldiklerini söyledi. Bu ilgiyi ve yükselişi, yabancı ülkelerin büyükelçilerinin artan ziyaretlerinde gördüklerini dile getiren Çakır, “Ziyaretler, Mersin’in ekonomik gelişmesini gösteriyor. Neredeyse her hafta başka bir ülkenin büyükelçisini, ticaret müşavirlerini, üst düzey bakanlık temsilcilerini ve yabancı ticaret heyetlerini konuk ediyor, iş dünyamız ve üyelerimizle bir araya getiriyoruz. Her buluşmada özellikle Avrupa’dan gelen elçiler başta olmak üzere tüm büyükelçilere, Mersin’in ekonomik potansiyellerinden daha çok yararlanabilmeleri adına, Mersin’de bir konsolosluk açmalarını tavsiye ediyoruz. 1850’lerden itibaren Mersin’de 20’ye yakın ülkenin konsolosu veya konsolos vekilleri bulunmuş. Konsolos bulunduran ülkeler Mersin ekonomisinden ve Mersin’in etkili olduğu coğrafyadaki gelişmelerden daha çok pay almış. Tarih tekerrür ediyor ve Mersin yakın coğrafyasındaki siyasi ve askeri gelişmelerden dolayı Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de tekrar bir cazibe noktası oluyor. Bu ülkelerin birçoğu bugün bizi ziyaret ediyor, Mersin’den yararlanmak istiyor. Biz de ‘gelin bir konsolosluk açın’ diyoruz” şeklinde konuştu.



Mersin’in değerlerini iyi anlatmak zorunda olduklarının altını çizen Çakır, tanıtım noktasındaki eksikliklerin giderilmesi için yeni atılımlarda bulunduklarını bildirdi. Çakır, Mersin’de ‘Tanıtım ve Uluslararasılaşma Ana Planı’nın ana paydaşları arasında yer aldıklarını aktardı.