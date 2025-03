MÜSİAD Mersin Şubesi, çocuklarla ‘sevgi iftarı’nda buluştu

Takip Et

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen ‘Sevgi İftarı’na çocukların yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürü Naci Yılmaz, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan ve MÜSİAD üyeleri katılım sağladı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Ezan-ı Şerif’in okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, “Bugün burada sadece bir iftar yemeği paylaşmıyoruz. Birlikte sevgiyi, dayanışmayı ve umutları paylaşıyoruz. İftar soframızın başköşesinde gözlerindeki ışıkla hepimize umut veren, yüzlerindeki tebessümle kalbimizi ısıtan sevgili çocuklarımız var. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum, bizim için çok kıymetlisiniz. Belki bazılarınız bu dünyada yalnız olduğunu düşünüyor olabilir ama asla yalnız değilsiniz” dedi.



“Her zaman çalacak bir kapınız var”

İş insanları olarak sadece ülkemizin ekonomisini büyütmek için değil, çocukların geleceğini daha güçlü kılmak için de görevde olduklarını vurgulayan Kayan, “Sizin başarılarınızı görmek, bizim en büyük kazancımız olacaktır. MÜSİAD olarak Türkiye’nin her ilinde, hatta dünyanın 84 ülkesinde varız. Şundan emin olun ki, sizlerin de dünyanın 84 ülkesinde ve Türkiye’nin 81 ilinde her zaman çalacak bir kapınız, sofrasında yer açacak bir MÜSİAD aileniz var. Hayatın her alanında sizlerle birlikte olmayı ve gelecekte de yan yana yürümeyi umut ediyoruz” diye konuştu.



İftarın ardından etkinlik renkli anlara sahne oldu. MÜSİAD üyeleri, çocuklar için pamuk şeker ve Osmanlı macunu stantları kurarak onlara nostaljik ve tatlı bir sürpriz yaptı. Çocuklara 4 bin liralık hediye çekleri de verildi.