Odunpazarı Belediyesi, Karapınar 2. Etap’ta kentsel dönüşüm başlattı

ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehrilerine verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Başkan Kurt, yıllardır sürdürdüğü ‘Karapınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm’ mücadelesinde sona geldi. Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap’ta, Karapınar Mahallesi halkı ve müteahhitlere öncülük eden Başkan Kurt, Karapınar Mahallesinde Kartopu Caddesi ve Maide Bolel Caddesi kesişiminde, Odunpazarı İnşaat A.Ş. ve 6 adet arsa sahibi ile iş birliği yaparak, Toplu Konut İdaresinden de bir kısım arsa satın alarak oluşturulan 2 bin 205 m2’lik arsada ‘Kentsel Dönüşümü’ başlattı. 3 blok ve 39 daireden oluşan proje için temel atma töreni yapıldı. Gerçekleştirilen törene Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile çok sayıda Karapınar sakini katıldı.

Dönüşümü Odunpazarı A.Ş. üzerinden gerçekleştirdiklerini vurguladı. Başkan Kurt temel atma töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Biz şu anda arsa sahiplerimizle anlaştık. Noterde sözleşmemizi yaptık. Zamanı gelince dairesini alacak. Kredi, faiz yok, ödeme yok. Halkçı bir yaklaşımla bu işe başlıyoruz. Bizden sonra da diğer projelere örnek olacak burası. Burada arsa sahipleri istedikleri müteahhitle oturup uzlaşacak. O şekliyle burayı dönüştüreceğiz. Şu anda biz 39 daireyi yapıyoruz. Arkada iki yüz küsur daire ile ilgili de anlaşma olmak üzere” diye konuştu.

“Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz”

Kazım Kurt sözlerine şöyle devam etti:

“Biz burada bu işi kendimiz yapacağız. TOKİ'yle iş birliği yapmıyoruz. Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Odunpazarı AŞ'dir buranın sorumlusu. Karapınar'da bundan sonraki dönüşümü de Odunpazarı AŞ üzerinden yapacağız. Bütün hemşehrilerimizi bizimle uzlaşmaya davet ediyorum. Gelin, konuşalım, tartışalım, uzlaşalım. Yüzde 100 uzlaşalım. Beraber helalleşerek yapalım bu işi ve bitirelim. Karapınar ancak böyle dönüşecek. Ondan sonra sıra Erenköy’e, Huzur’a gelecek. Biz bunu önümüzdeki süreçte tamamlayacağız.”

Kazım Kurt tarafından başlatılan projenin 1’inci Blokunda 5 bağımsız bölüm, 2’nci blokunda 11 bağımsız bölüm, 3’üncü blokunda ise 23 bağımsız bölüm yer alacak. Toplam inşaat alanı ise 6 bin 512 m2 olacak.