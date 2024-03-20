Odunpazarı Belediyesi’ndeki müze sayısı 12’ye yükseldi

ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi’nin 12’inci müzesi açıldı. 3 katlı tarihi bir konağı restore ettiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu konağı Cam Sanatları Müzesi’ne dönüştürdüklerini açıkladı. Müzede Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Cam Festivali’ne katılan dünyaca ünlü cam sanatçıları tarafından yapılan eşsiz eserler yer alıyor.

“Yapmış olduğumuz restorasyonların tümünü kamuya tahsis ettik”

Müzeni açılışında konuşan Kazım Kurt, “Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Cam Festivallerinde sanatçılar tarafından yapılan cam eserleri sergileyebilmek adına Odunpazarı'na kazandırdığımız bu müzenin açılışında hep birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz restorasyonların tamamını

kamuya tahsis ettik. Kamucu bir anlayışla, doğru bir belediyecilikle halkımızın yararlanmasını sağladık. Şimdi göreceğiniz müze bizim cam festivallerimizde elde etmiş olduğumuz cam eserlerden oluşan, gerçekten tek bir örnek ve dünyanın pek çok cam sanatçısının katkısıyla ortaya çıkmış bir müze” diye konuştu.

Odunpazarı Cam Sanatları Müzesi’nin Eskişehir'e yakışacağını belirten Kurt, cam ve cam sanatının ilk doğduğu yerin Eskişehir olduğuna dikkat çekti. Eskişehir'de cam sanatının yaygınlaşmasına katkı sunan bütün sanatçıları kutladığını kaydeden Kurt, “Güzel Sanatlar Fakültemizdeki cam bölümünün, aktif hale gelmesini arzuluyorum. Burası hem bir cam fırını olacak, hem bu fırında yapılan işler bahçeden izlenecek hem de değişik yarışmaların sergileneceği bir ortam olacak. Kervansaray içindeki cam fırınımız da orada devam edecek. Cam Sanatları Müzesi’nin Eskişehir'e ayrı bir katkısı olur diye düşünüyoruz. Odunpazarı’nın yeni müzesi hayırlı uğurlu olsun” dedi.