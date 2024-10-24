OGTY’de büyük ödül Pomeco’nun

EKONOMİ/BURSA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda (OGTY) ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu. OİB’in 2012 yılından bu yana düzenlendiği ve bu yıl 13.sü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde “Şehir İçi Hareketlilik” teması ile gerçekleştirilen OGTY’de finalist 10 proje arasından birinci Pomeco projesi ile İpek Tüysüzoğlu şecilirken, 392 başvuru arasından birinci olan proje, 900 bin TL’lik büyük ödülün de sahibi oldu. Üretim emisyonunun yüzde 8’ini oluşturan araç içi tekstil malzemelerine sürdürülebilir çözüm getiren Pomeco, nar kabuğu atıklarından elde edilen bitki bazlı ve yüksek performanslı bir deri alternatifi sunuyor. Eşsiz moleküler yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık, antibakteriyellik ve UV dayanımı gibi üstün performans özellikleri sunmasıyla öne çıkan proje, üretim sürecinde düşük su tüketimi ve yüzde 90 daha az petrol bazlı girdi kullanılarak çevresel etkileri de minimuma indiriyor.

Yarışmada Fire-Stopper projesi ile ikinci olan Büşra Atkesen 600 bin TL, BBA VTOL projesi ile üçüncü olan Ahmet Serdar Batkan 550 bin TL, Digiforming ile dördüncü olan Aziz Karaburun 500 bin TL ve Genoride ile beşinci olan Gökhan Yağcı da 450 bin TL almaya hak kazandı.

Türk otomotiv girişimcilik ekosisteminin en önemli parçasına dönüşen OGTY’de ilk beş proje 3 milyon TL nakdi ödül ve Patent Tescil Ödülü aldı.

“Genç girişimcilere destek oluyoruz”

Törende konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Son 18 yılda 17 kez sektörel bazda ihracat şampiyonuyuz. Tüm zorluklara rağmen 2024 yılını da yeni bir ihracat rekoru ile kapatmaya hazırlanıyoruz. OİB olarak bu başarıları katma değerli üretimle katlayarak devam ettirmek için düzenlediğimiz OGTY’de, otomotiv endüstrisindeki dönüşüm doğrultusunda, genel tasarım, yazılım ve otomotiv sektöründe farklılık yaratacak otomotiv ve mobilite çözümleriyle ilgili projeler değerlendiriliyor. Bu yıl da tema sektörün şu anda gündeminde yer alan “Şehir içi Hareketlilik” oldu. Otomotiv endüstrisinin geçirdiği bu dönüşüm sürecinde ülkemizi öncü konumuna getirebilmek için gençlerin yenilikçi tasarımlarına büyük önem veriyoruz. Sadece otomotiv endüstrisinin değil, ülkemizin de geleceği cesur, yaratıcı ve girişimci gençlerimizin elinde. Bu nedenle yeni yatırımlara ve genç girişimcilere önemli destekler sağlamaya öncülük ediyoruz” dedi.