Porsuk Çayı’nda dip temizliği

Orhangazi Mahallesi Yunus Emre Piknik Alanı bölgesinden başlayan çalışma, Adalar bölgesinden Köprübaşı’na doğru ilerleyerek Kentpark’ta sona erecek. Toplamda 9,5 kilometrelik alanda yürütülecek dip temizliği süresince, Porsuk Çayı’ndaki su kademeli olarak kesilecek ve dipte biriken çöküntü malzemesi iş makineleri yardımıyla temizlenecek.

Porsuk Çayı’nın temiz ve sağlıklı kalması için düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi vatandaşların da bu süreçte çevre duyarlılığıyla şehrin değeri Porsuk’un korunmasına katkıda bulunmalarını istedi.

Şehrimize can veriyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Porsuk bizim gözbebeğimiz. Şehrimize can veren bir parçamız. Bu kapsamda ESKİ ekiplerimiz de Porsuk Çayı’nın dip temizliğine başlamış bulunuyor. Bu temizlik, Porsuk Çayı'nın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamaya devam etmesini sağlayacak. Amacımız, şehrimizin bu değerini koruyarak, hem doğal yaşamı hem de insan sağlığını güvence altına almaktır. Fakat unutmamalıyız ki çevre bilinci sadece belediyemizin görev alanında değil, hepimizin ortak sorumluluğundadır. Bu süreçte, değerli Eskişehirlilerin desteği de çok önemli. Hep birlikte, Porsuk Çayı’nı temiz tutarak ve çevre duyarlılığıyla hareket ederek, şehrimizin bu güzel doğa harikasını gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabiliriz. Birlikte daha temiz, sağlıklı, çevre dostu ‘Tertemiz bir Eskişehir’ için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime katkıları ve desteği için teşekkür ediyor, sahada çalışan çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum.” dedi.