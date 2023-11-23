Şahin: Güneyşehir için hazırlıklar tamamlandı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ulaşım ve altyapı için çalışmalara ivme kazandırıldığını söyledi. TOKİ’nin yaptığı konutların depremde de sınıfı geçtiğini söyleyen Şahin, inşası devam eden 2 bin konutun bitmek üzere olduğunu söyledi.

TOKİ ile Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile Güneyşehir Konutları’nın inşasının devam ettiğini aktaran Şahin; “TOKİ’nin tünel kalıpla yaptığı sistem depremde rüştünü ispatladı. TOKİ ile işbirliğimiz devam ediyor. Burada yolları yapmamız lazım, toplam 2000 konut olacak Güneyşehir’de. Bin 500 konutu TOKİ yapacak, büyükşehirin 500 konutu da tamamlanmak üzere. Gaziantep’e toplamda 2 bin konut kazandıracak projemiz için çalışıyoruz. Kira fiyatları çok yüksek olduğu için kente konut kazandırmamız gerektiğinin farkındayız” dedi.