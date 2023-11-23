Anadolu Isuzu, yetkili servis ağını Diyarbakır Trucks Otomotiv ile güçlendirdi

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Türkiye’nin 58 ilinde 92 yetkili servis noktasıyla hizmet veren Anadolu Isuzu, son olarak Diyarbakır Trucks Otomotiv’i servis ağına ekledi.

Servis açılışı düzenlenen tören; Anadolu Isuzu Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özkan Eriş, Yurt İçi Satış Direktörü Yusuf Teoman, Diyarbakır Trucks Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Odabaşı, Diyarbakır Trucks Otomotiv Genel Müdürü Bengi Berfin Odabaşı ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Anadolu Isuzu Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özkan Eriş konuyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak kusursuz hizmete ve müşteri memnuniyetine giden yolun, satış sonrası hizmetlerdeki hizmet kalitemizle ilgili olduğuna inanıyoruz ve yetkili servis ağımıza büyük bir önem veriyoruz. Bu alanda uzmanlaşan Diyarbakır Trucks Otomotiv’in de servis kanalımıza katılmasıyla yurt içindeki servis ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Gelişen yetkili servis ağımızla yakın gelecekte hep birlikte başarılarımızı daha yükseklere taşıyacağımıza ve hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.”