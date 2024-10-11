Şakalak Tarım'ın Clever'ı, dünya çiftçilerinden tam not aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Tarım makineleri üretiminde yarım asırlık tecrübesiyle dünya markası olan ve yenilikçi ürünleriyle tarımda devrim yaratan Şakalak Tarım Makineleri A.Ş., sektöre yön vermeye devam ediyor. Şakalak’ın üretim tesislerini ziyaret eden Ekonomi Gazetesi Konya Bölge Temsilcisi İbrahim Çiçekçi, Ar-Ge çalışmaları tamamlanarak seri üretimine geçilen elektrikli yeni nesil ekim makinesi Clever’ın üretim aşamaları ve teknolojik özellikleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Şakalak Tarım A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Genç ve Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdürü Mustafa Genç makine hakkında detaylı bilgiler verdi.

Fatih Genç, Clever’ın ihracatına da başlanarak, yurtdışı pazarlarında da çiftçilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Yeni nesil pnömatik ekim makinelerinde kullanılan sistemin elektrik motorlu ve elektronik kontrollü olmasına dikkat çeken Genç, “Clever, gelişmiş teknolojisi ve kullanım kolaylığıyla çiftçilerimize büyük avantajlar sağlıyor. Bu sistem, geleneksel mekanik güç aktarımı ve ayar parçalarını kaldırarak, ekim hatalarını minimize ediyor ve verimliliği artıran bir teknoloji sunuyor. Yeni nesil pnömatik hassas ekim makinemiz ile çiftçilerimizin ekimi akıllı ve daha verimli hale geliyor.” ifadelerini kullandı.

“10 farklı dil seçeneği sunuyor”

Bu yenilikçi teknolojinin, geleceği şekillendiren makinelerden biri olacağını vurgulayan Genç, “Can-Bus altyapısına sahip, yüksek performans ve düşük maliyetiyle öne çıkan Clever’ınihracatına da başladık. Elektronik kontrol sistemi, Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Kiril Alfabesi ile Rusça ve Bulgarca, Romence, Sırpça, Macarca ve Greek Alfabeli Yunanca olmak üzere on farklı dil seçeneği sunuyor. Bu sayede farklı ülkelerden çiftçiler de Clever’ıkolayca kullanabilecek” şeklinde konuştu

“Ekim kayıplarını önlüyor”

Genel Müdür Mustafa Genç de, Clever’ın birçok avantaj sağladığını belirterek, “Elektronik sistemin ayarlanması ve kalibrasyonu oldukça kolay. Ekim öncesi tüm kontrol ve ayarlar doğru ve eksiksiz olarak yapılabiliyor. Traktör kabininde bulunan ana cihaz ekranı sayesinde gözle kontrole gerek kalmıyor, bu da gece ekimlerini güvenle yapabilme imkanı sunuyor. Her ekim ünitesine düşen tohumların sıra üstü mesafeleri ayarlanabiliyor ve görülebiliyor. Böylece ekim sürecinin her aşaması kontrol altında tutulabiliyor. Olası ekim hataları, sistem tarafından sesli ve görsel uyarılarla bildiriliyor. Bu özellik, çiftçilerin hatalı ekimleri erken tespit edip hızlı müdahale etmesini sağlıyor ve ekim kayıplarını önlüyor” dedi.

Yüzde yüz elektrikli ekim makinası Clever’ın sadece ekim değil gübreleme için de kullanılabildiğini söyleyen Genç, sözlerine şunları da ekledi: “Kullanımı gün geçtikçe artan mikrogranül gübreler, yeni nesil pnömatik ekim makinelerimiz ile ekim sırasında mekanik sistemlere göre daha kolay ve hassas bir şekilde atılabilmektedir. Gübre atıcı sistemdeki dişliler sayesinde gübre normu ayarlanabiliyor. Yine gübrelenen alan, ekim hızı ve gübre miktarı anlık olarak kabin içerisindeki ekranda görülebiliyor. Ayrıca traktör hızı üç kilometrenin altına düştüğünde de gübre atışı duruyor ve boşa gübre atılmıyor.”