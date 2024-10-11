Çarşıbaşı, Dubai Çikolatasını dünyaya açtı

HİLAL SÖNMEZ – MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Şekerleme lokum, çikolata, hediyelik grubu, süt mamulleri ve şarküteri grubu ürünlerini Kayseri Mimarsinan OSB’deki fabrikasında üreten Çarşıbaşı Gıda, baharat ve kuru meyve gibi gıda ürünlerini de Türkiye’nin en iyilerinden sağlıyor. Gül formundaki Çarşıbaşı Roselight artizan Türk lokumunun kendilerine özel ve patentli bir ürün olduğunu anlatan Çarşıbaşı Gıda Genel Müdürü Lütfi Çarşıbaşı, lokum sektöründe tek patentli ürün olduğunu söyledi.

Lütfi Çarşıbaşı, Dubai çikolatasının da üretimine başlayarak dünya trendine uyduklarını belirterek, “Dubai çikolatası sektörde çok güçlü bir trend oldu. Bizde üretimine Ağustos ayında başladık. Dubai Çikolatası Antep fıstığı, tahin, kadayıf, fındık ezmesi ile çikolatanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Ürünümüzü ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderdik. Rusya, Uzak Doğu ve birçok ülkeden de her gün yeni siparişler alıyoruz” dedi.

Dünyaya lokumla birlikte çikolata satabileceklerini gördüklerini vurgulayan Çarşıbaşı, “Çarşıbaşı, Dubai çikolatası trendini de yakaladı ve yurtdışına ihracat yapıyor. Hedefimiz Dubai Çikolatamızı tüm dünyaya ulaştırmak. El yapımı olduğu için adet bazında siparişe yetişemiyoruz. Trend ürünlerle ve çikolatalı lokumlarla yurtdışına açılıyoruz. Kayseri ve bölgesel bazda gıda alanında üst seviyede ürünler üretiyoruz” diye konuştu. Çarşıbaşı, 2025 yılında çikolata üretiminde otomasyona geçmeyi hedeflediklerini belirterek, kapasiteyi arttıracaklarını ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceklerini de kaydetti.

1946’dan bugüne Çarşıbaşı

1946 yılında Hamdi Çarşıbaşı tarafından kurulan ve 4 kuşaktır ailelerin sofralarına en doğal, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerini taşıyan Çarşıbaşı, Kayseri’de başladığı yolculuğunu bugün Türkiye’nin yanı sıra yaklaşık 40 ülkede daha sürdürüyor. Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu tesislerinde hijyenik ve üstün kalite gıda üretimine devam eden Çarşıbaşı, Kayseri’deki mağazalarının yanı sıra e ticaret kanalıyla Türkiye geneline de hizmet veriyor.