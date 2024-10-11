  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Çarşıbaşı, Dubai Çikolatasını dünyaya açtı
Takip Et

Çarşıbaşı, Dubai Çikolatasını dünyaya açtı

Türkiye’nin en köklü gıda üreticilerinden Çarşıbaşı, 2003 yılında başladığı çikolata yolculuğuna yeni bir soluk getirerek Dubai çikolatası üretti. Çarşıbaşı Gıda Genel Müdürü Lütfi Çarşıbaşı, hedeflerinin Dubai çikolatasını tüm dünyaya ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çarşıbaşı, Dubai Çikolatasını dünyaya açtı
Takip Et

HİLAL SÖNMEZ – MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Şekerleme lokum, çikolata, hediyelik grubu, süt mamulleri ve şarküteri grubu ürünlerini Kayseri Mimarsinan OSB’deki fabrikasında üreten Çarşıbaşı Gıda, baharat ve kuru meyve gibi gıda ürünlerini de Türkiye’nin en iyilerinden sağlıyor. Gül formundaki Çarşıbaşı Roselight artizan Türk lokumunun kendilerine özel ve patentli bir ürün olduğunu anlatan Çarşıbaşı Gıda Genel Müdürü Lütfi Çarşıbaşı, lokum sektöründe tek patentli ürün olduğunu söyledi.

Lütfi Çarşıbaşı, Dubai çikolatasının da üretimine başlayarak dünya trendine uyduklarını belirterek, “Dubai çikolatası sektörde çok güçlü bir trend oldu. Bizde üretimine Ağustos ayında başladık. Dubai Çikolatası Antep fıstığı, tahin, kadayıf, fındık ezmesi ile çikolatanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Ürünümüzü ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderdik. Rusya, Uzak Doğu ve birçok ülkeden de her gün yeni siparişler alıyoruz” dedi.

Dünyaya lokumla birlikte çikolata satabileceklerini gördüklerini vurgulayan Çarşıbaşı, “Çarşıbaşı, Dubai çikolatası trendini de yakaladı ve yurtdışına ihracat yapıyor. Hedefimiz Dubai Çikolatamızı tüm dünyaya ulaştırmak. El yapımı olduğu için adet bazında siparişe yetişemiyoruz. Trend ürünlerle ve çikolatalı lokumlarla yurtdışına açılıyoruz. Kayseri ve bölgesel bazda gıda alanında üst seviyede ürünler üretiyoruz” diye konuştu. Çarşıbaşı, 2025 yılında çikolata üretiminde otomasyona geçmeyi hedeflediklerini belirterek, kapasiteyi arttıracaklarını ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceklerini de kaydetti.

1946’dan bugüne Çarşıbaşı

1946 yılında Hamdi Çarşıbaşı tarafından kurulan ve 4 kuşaktır ailelerin sofralarına en doğal, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerini taşıyan Çarşıbaşı, Kayseri’de başladığı yolculuğunu bugün Türkiye’nin yanı sıra yaklaşık 40 ülkede daha sürdürüyor. Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu tesislerinde hijyenik ve üstün kalite gıda üretimine devam eden Çarşıbaşı, Kayseri’deki mağazalarının yanı sıra e ticaret kanalıyla Türkiye geneline de hizmet veriyor.

KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve işgücü verilerini değerlendirdiKSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve işgücü verilerini değerlendirdiŞehirler
Benzin zammı pompaya yansıdı: İşte 11 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzin zammı pompaya yansıdı: İşte 11 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Cem Garipoğlu'nun öldüğüne neden inanılmıyor? Epözdemir yanıtladı...Cem Garipoğlu'nun öldüğüne neden inanılmıyor? Epözdemir yanıtladı...Gündem
Taklit ve tağşişe dikkat! Gerçek lahmacun kaç TL olmalı? Bu fiyatın altındaysa almayın...Taklit ve tağşişe dikkat! Gerçek lahmacun kaç TL olmalı? Bu fiyatın altındaysa almayın...Ekonomi

 

Şehirler
Şakalak Tarım'ın Clever'ı, dünya çiftçilerinden tam not aldı
Şakalak Tarım'ın Clever'ı, dünya çiftçilerinden tam not aldı
KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve işgücü verilerini değerlendirdi
KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve işgücü verilerini değerlendirdi
TÜSİAD Başkanı Turan: Önceliğimiz, ekonomik istikrar ve güven tesisi
TÜSİAD Başkanı Turan: Önceliğimiz, ekonomik istikrar ve güven tesisi
Sigorta prim üretimi yüzde 75,1 arttı
Sigorta prim üretimi yüzde 75,1 arttı
Gebze Ticaret Odası, Bayram Çöreği ile 13. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı’nda
Gebze Ticaret Odası, Bayram Çöreği ile 13. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı’nda
Sakarya Tarım ve Hayvancılık Fuarı 7 Kasım’da başlayacak
Sakarya Tarım ve Hayvancılık Fuarı 7 Kasım’da başlayacak