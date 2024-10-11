Taklit ve tağşişe dikkat! Gerçek lahmacun kaç TL olmalı? Bu fiyatın altındaysa almayın...

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ve kırmızı ete hile karıştıran firmaları açıklamaya başladı.

Yapılan denetimlerde, bazı firmaların kırmızı et yerine tavuk eti ve hatta at eti kullandığı tespit edildi. Bu skandal, gıda güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Listeye bakıldığında, en çok hilenin lahmacunda yapıldığı dikkat çekiyor.

Hilesiz lahmacun kaç TL olmalı?

Ustalar, gerçek et kullanılarak yapılan bir lahmacunun en az 50-60 TL olması gerektiğini, bu fiyatın altında satılan lahmacunlardan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

Kırmızı et varmış gibi yapılıyor

Lahmacun, içine eklenen bol baharat, soya sosu ve tavuk taşlık gibi ürünler sayesinde müşterinin sahteciliği fark etmesinin en zor olduğu yiyeceklerden biri.

Kıyma katılmadan, sanki et varmış gibi bir lezzet elde edilmesi bu yöntemlerle sağlanabiliyor. Bu durum, tüketicilerin gerçek et kullanılıp kullanılmadığını anlamasını oldukça zorlaştırıyor.

Uzmanlara göre ne kadar olmalı?

Sözcü'nün haberine göre uzmanlar, maliyetler göz önünde bulundurulduğunda gerçek et kullanılan bir lahmacunun 100 TL civarında olması gerektiğini ifade ediyorlar. Daha düşük fiyatlara satılan lahmacunlarda ise tağşiş riski olabileceği belirtiliyor.