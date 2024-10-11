KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve işgücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Aylık değişimlerden ziyade sektörlerin yıllık değişimlerine baktığımızda, elektrik, gaz, buhar ve enerji dışındaki sektörlerde gerileme olduğunu görüyoruz. Orta yüksek teknolojilerde yüzde 11.5, sermaye malı üretiminde de yüzde 10.7’lik gerilemeler var. Bu kalemler katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırım ve büyüme açısından önemli” ifadelerinde bulundu.

“İşsizlik oranı geçen yılın Ağustos ayına göre geriledi”

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı işgücü verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 8.5 ile temmuz ayına göre 0.3 puan, geçen yılın ağustos ayına göre 0.7 puan geriledi. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 27.2 olarak gerçekleşti. Burada da aylık bazda 0.7 puan, geçen yıla göre 4.2 puanlık artış olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda, bir önceki yılın ağustos ayına göre çalışabilir nüfus 485 bin kişi artarken, işgücü 946 bin kişi artmış. Ağustos itibariyle toplam istihdamın ise 32 milyon 776 bin kişi olduğunu görüyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz, ülkemize yabancı sermaye çekilmesiyle, orta ve uzun vadede çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.