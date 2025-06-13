TÜMKAD “İşbirliği ile Geleceği” kurmaya hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - TÜMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk, düzenlenen basın toplantısında etkinliğin içeriğini ve derneğin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı. Öztürk, “Haziran geldiğinde mühendisliğin sesi biraz daha farklı çıkıyor” diyerek başladığı konuşmasında, 2022 yılından bu yana 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’nün Türkiye’de kutlanmasına öncülük ettiklerini vurguladı. Bu yılki konferans teması “Mühendislikte İşbirliği Gücü” olarak belirlendi. Öztürk, bu temayı yalnızca bir başlık değil, aynı zamanda bir gelecek modeli olarak gördüklerini söyledi. “Kadın mühendisler sahada, üretimde, inovasyonda sadece görev alan değil; yol açan, birleştiren ve dönüştüren bireyler olarak öne çıkıyor” diyen Öztürk, mühendisliğin artık sadece teknik bilgiyle değil; duygusal zekâ, liderlik, toplumsal duyarlılık ve iş birliği kültürüyle yeniden tanımlandığını ifade etti.

23 Haziran Pazartesi günü Podyum Davet’te gerçekleşecek konferansta, altı farklı panelde sekiz konuşmacı yer alacak. Etkinlikte insan benzeri hareket kabiliyetine sahip yapay zekâ destekli Unitree G1 robotları da yer alacak. PROSMT Elektronik Kurucu Ortağı Zafer Karamanlı’nın katılacağı “Sınırları Aşıyoruz” panelinde robot teknolojilerindeki son gelişmeler aktarılacak. “Dönüşüm Öncüsü Kadınlar” panelinde girişimci ve melek yatırımcı Zeynep Dereli, “Daha Güçlü Yarınlar” başlığında Deloitte Teknoloji ve Futuristler Derneği’nden Hakan Göl, “Birlikte Çalış, Birlikte Değiştir” panelinde Koç Holding CIO’su Hayriye Karadeniz, “Geleceği Şekillendiren Algoritmalar” oturumunda ise Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türker Ergüzel yer alacak. “İlham Veren Kadınlar” panelinde ise uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Yunanistan’dan Dr. Vivian Sophou, İngiltere’den Prof. Dr. Ahu Ece Hartavi Karcı ve Türkiye’den Mercedes Benz Türk A.Ş.’den Sultan Arslan sahne alacak.

Etkili projelerle öne çıktı

Ülfet Öztürk, TÜMKAD’ın hayata geçirdiği projeler kapsamında “Dönüşüm Bugün” projesiyle 25 kadın mühendisin mesleğe dönüşüne destek verildiğini, “Kutup Yıldızım” projesiyle 4 fazda 120 mühendis adayına mentörlük sağlandığını belirtti. TEV & TÜMKAD burs fonuyla 11 kadın mühendis adayına burs verildiği, 500 kişinin katılımıyla çevrimiçi sürdürülebilirlik eğitimleri düzenlendiği bilgisini paylaştı. Ayrıca, “İş Terminolojisi” projesi kapsamında kısa videolar hazırlandı, liselerde 2000’den fazla öğrenciye meslek tanıtımı yapıldı. Öztürk, 2019 yılında BUMKAD olarak başlayan yolculuğun bugün Türkiye genelinde güçlü bir ağ haline geldiğini ifade etti. İzmir, Ankara, Sakarya ve İstanbul temsilciliklerinin ardından şimdi Konya’da yapılanma sürecinde olduklarını aktardı.