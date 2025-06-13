AKMİB, Mayısta 376,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

MERSİN/EKONOMİ



Dünya ekonomisinin ve küresel ticaretin uzun süredir sancılı, aynı zamanda oldukça dinamik bir süreçten geçtiğini vurgulayan Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, “En büyük ekonomilerin bile büyüme hızlarının yavaşladığı, yeni ticaret koridorlarının şekillendiği, korumacı politikaların hızla arttığı bir süreçten geçiyoruz. Küresel siyasi gelişmelerin etkisiyle ekonomik düzenin yeniden şekillendiği bu ortamda ülkemiz için üretmeye ve ticaret yapmaya devam ediyoruz” dedi.



“İngiltere ve Suriye’de yeni ticaret fırsatlarının peşindeyiz”

AKMİB olarak mayıs ayında İngiltere ve Suriye’de düzenlenen fuarlara katılarak potansiyel ticaret fırsatlarının peşine düştüklerini kaydeden Başkan Çağan, “7-9 Mayıs tarihleri arasında İngiltere’nin prestijli fuarlarından olan UK Construction Week Fuarı’na yönelik bir inceleme ve araştırma heyeti düzenledik. Organizasyon kapsamında Yönetim Kurulu olarak fuarda yer alan firmaların stantlarını ziyaret ettik ve istişarelerde bulunduk” diye konuştu.



Suriye’nin yeniden inşa sürecinde önemli bir adım olan Buildex Syria 2025 Fuarı’nın da yapı ve inşaat malzemeleri sektörü için kritik bir platform olduğunu vurgulayan Başkan Çağan, 27-31 Mayıs tarihleri arasında Şam’da gerçekleştirilen bu organizasyona araştırma ve inceleme heyeti olarak katıldıklarını belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi İmam Gazali Hıradağı ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Osman Erşahan ile birlikte fuara bireysel katılım sağlayan Türk firmaların stantlarını ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Saadettin Çağan, şunları söyledi: “Suriye’de inşaat ve yapı sektöründe yeniden yapılanma ihtiyacının hızla arttığı bu dönemde, Buildex Syria Fuarı, hem ticari hem de diplomatik ilişkiler açısından stratejik bir önem taşıyor. Bölgesel iş birliklerine ivme kazandırması beklenen fuar, Türk firmalarına Suriye pazarında uzun vadeli ve sürdürülebilir iş fırsatlarının kapılarını aralıyor. Türk firmalarının bu fuar aracılığıyla Suriye pazarına güçlü bir şekilde adım atması ve iki ülke arasında yeniden şekillenen iş birliğinin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi hedefleniyor. Biz de bu pazardaki payımızı artırmanın gayretini gösteriyoruz.”



Belçika’ya yüzde 1.146 artış sağlandı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne bağlı 8 Birlik arasında ihracat lideri konumda olan AKMİB’in mayıs ayındaki ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Çağan, söz konusu dönemde mineral yakıtlar ve yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasalların bölge ihracatını sırtladığını, en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin başında Hollanda, İtalya ve Romanya’nın geldiğini söyledi. Başkan Çağan, “AKMİB olarak mayıs ayında 592 bin 368 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. Bu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürün grupları arasında 195,6 milyon dolar ve yüzde 59,1 pay ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar birinci sırada yer aldı. Plastikler ve mamulleri 59 milyon dolar ve yüzde 17,8 pay ile ikinci, anorganik kimyasallar 28,6 milyon dolar değer ve yüzde 8,6 pay ile üçüncü oldu. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 40,6 milyon dolar değer ile Hollanda birinci, 32,3 milyon dolar değer ile İtalya ikinci, 22,3 milyon dolar değer ile Romanya üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeler Belçika, Romanya ve Portekiz oldu. Belçika’ya yüzde 1.146 artışla 13 milyon dolar, Romanya’ya yüzde 314 artışla 22,3 milyon dolar ve Portekiz’e yüzde 310 artışla 14,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Mayıs ayında İtalya ve Irak ihracatta anlamlı artışlar sağladığımız diğer ülkeler oldu” ifadelerini kullandı.



Başkan Çağan, 2025’in Ocak-Mayıs döneminde AKMİB’in ihracat performansının 2,27 milyar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.