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Bursa BUSADER'de Fatma Akalp dönemi başladı

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa BUSADER'de gerçekleşen genel kurul ile birlikte başkan Elif Evke görevini Dr. Fatma Akalp'e devretti.

Ali Şahin
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Bursa BUSADER'de Fatma Akalp dönemi başladı
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EKONOMİ/BURSA
Podyum Davet'te düzenlenen genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oy birliğiyle 2025-2027 dönemi için başkanlığa seçilen Akalp, “Her ne kadar erkek üyelerimiz olsa da kadın üye sayısı çok daha fazla olan bir kurumuz. Ben sadece cinsiyet değil mesleki çeşitlilik bakımından da eşitliği sağlamamız gerektiğine inanıyorum. Diğer bir hedefimiz de sürdürülebilirlik zirvesine ev sahipliği yapmak. Bir hekim olarak tıp öğrencilerinin eğitimlerine destek olmayı çok önemsiyorum ve yeni yönetim kurulu olarak burs sağladığımız öğrencilerin sayısını ve burs miktarını artırmayı ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da ortak projelerde işbirliği yaparak toplumsal sinerjiyi arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Program Dr. Fatma Akalp'in Prof. Dr. Sertaç Yılmaz'a çiçek takdim etmesinin ardından sona erdi.

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