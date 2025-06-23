Uluslararası Bursa Festivali coşkusu başlıyor

EKONOMİ/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenecek 63’üncü Uluslararası Bursa Festivali’nin tanıtım toplantısı, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda yapıldı. Festival bu yıl, Açık Hava Tiyatrosu’nun yanı sıra ‘Müze Konserleri’ konseptiyle de Bursa’ya yayılacak. Arkeopark’tan Zindankapı’ya, Panorama 1326’dan Müzik Enstrümanları Müzesi ve İznik Antik Roma Tiyatrosu’na kadar uzanan özel mekânlarda sanatseverlerle buluşacak.

Uluslararası Bursa Festivali bu yıl 5 Temmuz’da Musica Viva Senfoni Orkestrası’nın Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda vereceği konserle start alacak. Bursalılar, 6 Temmuz’da Goran Begoviç ve Burhan Öçal konseriyle Balkan coğrafyasının coşkulu ritimlerini ve Trakya’nın eşsiz halk ezgilerini dinleme imkanı bulacak. Festivalde, sanatseverler Nemeth Quartet-Emre Elivar, Moses Yoofee Trio, Iraz Yıldız, Mehmet Ali Sanlıkol ve Mert Demir’i dinleme fırsatı bulacak. Barcelona Gipsy Balkan Orkestra feat- Candan Erçetin, Türküler Sevdamız konseri ile Erdal Erzi̇ncan, Tolga Sağ, Cengiz Özkan, Muharrem Temiz ve Yılmaz Çelik de Bursalılara unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak. Alternatif rock sahnesinin sevilen grubu Pinhani, Anadolu’nun özgün ezgilerini YaylaTrio’nun geleneksel enstrümanlarıyla buluşturacak. Festival kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu ‘Hamlet’ oyunuyla sahne alırken, Avrupa caz sahnesinin önde gelen isimlerinden kontrbasçı Jasper Høiby, yeni piyano triosu 3Elements ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından uyarlanan ve 1962 yapımı olan, Metin Erksan imzalı ödüllü film ‘Yılanların Öcü’ de özel bir gösterimle sanatseverlere sunulacak ve ‘Emek’ fotoğraf sergisi ziyarete açılacak. Festivalde ayrıca Nida Ateş, Oi Va Voi Grubu, Hüsnü Arkan-Dengin Ceyhan, M Lisa-Tolga Bilgin ve Cem Yıldız sahne alacak. Türk rock müziğinin öncü gruplarından Athena, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy Band ile Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can, Bursalılara unutulmaz bir festival deneyimi sunacak.

Bu yıl 37’ncisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na ise Arjantin, Bulgaristan, Çin, Dağıstan, Güney Kore, Gürcistan, İspanya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Meksika, Mısır, Panama, Porto Riko, Rusya ve Yunanistan’dan gelecek halk dansları toplulukları, 7-12 Temmuz tarihleri arasında 17 ilçede sahne alarak dansın renkli büyüsünü tüm kente yayacak.