Gaziantep Gönüllü Geri Dönüş, Danışma ve Destek Merkezi açıldı

GAZİANTEP

Göç yönetimi alanında uluslararası düzeyde örnek teşkil edecek çok paydaşlı bir yapıda kurulan merkez, Türkiye göç politikaları çerçevesinde Suriyeli bireylerin gönüllülük esasına dayalı, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde anavatanlarına dönüşlerini desteklemek için kuruldu.

Sosyal uyumun güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sunmayı hedefleyen merkez göç yönetiminde yerel uygulamalardan uluslararası düzeye taşınabilecek örnek bir model olarak dikkat çekiyor.

Yılmaz: Bu merkez örnek teşkil eden bir çalışma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmasında ülkede geçici koruma kapsamında Suriyelilerin yeni oluşan Suriye’ye güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüşünün kıymetine vurgu yaparak, “Bugün açılışını yaptığımız bu merkez çok önemli. Örnek teşkil edecek bir çalışma. Bir tarafta merkezi, bir tarafta yerel yönetim diğer yandan da Kızılay başta olmak üzere sivil toplum boyutu var. Kamu, özel ve sivil toplum iş birliğine çok güzel bir örnek. Burası gerçekten model bir çalışma ve birçok birim aynı mekanda hizmet verecekler. Gönüllü, onurlu, güvenli, geri dönecek olan Suriyeli kardeşlerimiz buradan çok boyutlu bir hizmet almaya imkanına sahip olmuş olacaklar. Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihimize, medeniyetimize yakışır bir tarihi imtihanı başarıyla verdik Suriye'de. Türkiye Cumhuriyeti olarak bunca yıldır misafir ettiğimiz kardeşlerimiz şimdi ülkelerine geri dönmeye başladılar. Belki uzun dönem bunun sıkıntılarını, sorunlarını yaşadık ama önümüzdeki nesiller boyunca da ülke olarak ve millet olarak bunun faydalarını göreceğiz” diye konuştu.

Yapılan ekonomik ve sosyal kalkınma çalışmalarını sonucunu önümüzdeki yıllarda görüleceğini belirten Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Hem kardeşliğimiz güvenliğimiz açısından bölgemizin güvenliği açısından hem de tüm bölgenin kalkınması daha hızlı bir şekilde gelişmesi bakımından Türkiye Cumhuriyeti'ne bunun çok yönlü faydalarını önümüzdeki dönem nesiller boyu inşallah göreceğiz. Türkiye, Suriye'nin bir an önce tüm kesimleri kapsayan siyasi bir şemsiye altında kurumsal yapılanmasını geliştirmesini, fiziki altyapısını tamir etmesini, ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmasını bekliyoruz. Suriye yeniden yapılandıkça güvenlik şartları iyileştikçe altyapısı, sosyoekonomik ortamı iyileştikçe Suriyeli kardeşlerimiz de daha fazla ülkelerine gönüllü olarak döneceklerdir” açıklamasında bulundu.

Merkezin birçok hizmeti hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz şunları aktardı:

“Bu merkezde Suriye'ye gönüllü geri dönüş süreci hakkında bilgi almak isteyen, hazırlık aşamasında olan ya da dönüş sonrası destek talebinde bulunanlar faydalanabilecekler bu merkezden. Merkezde bilgilendirme ve danışmanlıktan hukuki yönlendirmeye, psikososyal destekten, dil eğitimlerine, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi hassas gruplara özel hizmetlerden lojistik ve teknik planlamaya, geri dönüş sonrası uyumdan sosyoekonomik güçlendirmeye kadar pek çok başlıkta destekler sunulacak yönlendirmeler yapılacak. Ayrıca uluslararası iş birlikleriyle kaynak geliştirme ve eş bütün çalışmaları da merkezin faaliyetleri arasında yer alacak. Üç katmanlı bir yönetim modelinden bahsediyoruz bu merkezde.”

“Suriye'nin yeniden yapılanmasında en fazla faydayı gören illerimizden biri Gaziantep olacak”

Merkezde emek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve tüm kamu kuruluşlara özellikle teşekkür Yılmaz, Gaziantep’in insanıyla, halkıyla, kurumlarıyla ve çalışanlarıyla iftihar ettiklerini belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Büyük bir tarihi sorumluluğu çok hakkını vererek yerine getirdiler. Ve şimdi de bu süreçte inşallah en büyük faydalanıcılardan biri de Gaziantep olacak. Hem güvenlik açısından hem istikrar açısından hem de refah açısından. Gaziantep inşallah Suriye'nin yeniden yapılanmasında en fazla faydayı gören illerimizden biri olacak. Nitekim Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile Halep Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü de imzalanmış durumda. İşte bu inşallah Suriye'nin Suriye'deki şehirlerin yeniden imarı yaşanabilir hale gelmesi noktasında çok faydalı çalışmalara vesile olacak.”

Şahin: İyiler ve kötüler dünyasında iyilerin yanında olduk

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin merkezin açılışında yaptığı konuşmada şehir ve bölge adına önemli projenin açılışında yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür ederek, “Yetimlerin, yoksulun, mağdurun, muhtacın yanında olacağız dedik. Kimsesizlerin kimi olacağız, sessiz dillerin sesi olacağız dedik. Kardeşlerimizin en çok sığındığı güvenli liman burasıydı. Komşusuna sığındı. Yaşatanlardan olduk. Yaşatanlarla öldürenler dünyasında yaşatanların yanında olduk. İyiler ve kötüler dünyasında iyilerin yanında olduk. On üç yıl sonra bu şehirde yüz bin çocuk okuyor” açıklamasında bulundu.

Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi için birimlerin yoğun ve detaylı bir şekilde çalıştığını belirten Başkan Fatma Şahin, Halep’in tekrar ayağa kalkacağını vurgulayarak konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bir model var. Kardeşlik, merhamet, vicdan modeli. Şimdi dönüyorlar. Ben gittim Halep'i gördüm, Şam'ı gördüm. Ama dönerken gönüllü, onurlu dönüş için yapmamız gerekenler var. Tamamen tek çatı altında, bilimsel çalışılan ve çok güzel iş birliği yapacak olan yeni sistemimiz bu model. 10 birimi birleştirdik, zihinleri birleştirdik, koordine ettik. Şu anda beş yüz bin mültecinin yüzde sekseni Halepli. Halep’i ayağa kaldıracağız. Çocuklarımızı okutacağız. Onların babası bizim ticaret elçimiz olacak.”

Çeber: Bu merkezde çok güzel bir Gaziantep modeli uygulanıyor

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu merkezde güzel bir Gaziantep modeli uygulandığını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarımız çok hizmetler verdi. Gazi kent, bu büyük millet, bu vefakar kent 13 yıldır Suriyeli kardeşlerime sizin çizdiğiniz politikalar ve devletimizin bize verdiği desteklerle çok güzel ev sahipliği yaptık. Gidenlerle sarılarak, kucaklaşarak ayrılıyoruz. Kalanlarla da ne zaman dersen o zamana kadar başımızın üstünde yerin var diyoruz” açıklamasında bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise yaptığı konuşmada yeni dönemin eşiğinde bulunulduğunu belirterek, “Bu yeni dönem buraya gelen, sığınan Suriyeli kardeşlerimizin geriye dönme durumlarını içeren bir dönem. Elbette devletimiz başından itibaren çok güçlü, çok önemli faaliyetler yaptı. Bugünde yeni Suriye’nin ayağa kalkması için tüm bakanlıklarımız Suriye’nin istikrarına kavuşması için çaba sarf ediyor” diye konuştu.

Stratejik konumu nedeniyle Gaziantep pilot bölge seçildi

Yoğun Suriye nüfusu ve sınır ötesi operasyonlar açısından stratejik konumu açısından pilot bölge seçilen şehirde, Suriye krizinin başlangıcından bu yana göçmenlere yönelik hizmetleriyle ön plana çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu merkezle birlikte göç yönetiminde yerel sorumluluğun en güçlü örneklerinden birini daha hayata geçiriyor.

Merkezden gönüllü geri dönüş süreci hakkında bilgi almak isteyen, hazırlık aşamasında olan ya da dönüş sonrası destek talebinde bulunan tüm Suriyeli bireyler faydalanabilecek. Başvurular doğrudan merkeze yapılabileceği gibi, telefon, WhatsApp hattı veya çevrimiçi başvuru kanalları üzerinden de gerçekleştirilebilecek.