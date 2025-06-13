KalDer 25. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu yapıldı

EKONOMİ / İZMİR

KalDer İzmir Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve Ege Bölgesi’nin en önemli yönetim ve kalite etkinliklerinden biri haline gelen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (MAS), bu yıl 25. kez yapıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sempozyum, KalDer MAS’ın ‘Çeyrek Asırlık Mükemmellik Yolculuğu’na saygı anlamı da taşıyor. KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, çeyrek asrı geride bırakırken, değişen dünya koşullarına rağmen KalDer’in hiç değişmeyen idealinin Türkiye’nin sürdürülebilir gelişimine liderlik etmek olduğunu söyledi.

KalDer İzmir Şubesi olarak, zirveyi bir buluşma noktası haline getirdiklerini ifade eden Ünlü, “Bugün geldiğimiz noktada, Mükemmelliği Arayış Sempozyumu sadece KalDer İzmir Şubesi'nin değil, Ege Bölgesi'nin iş dünyasını, akademisini, kamu yönetimini ve yarının profesyonellerini bir araya getiren, alanında öncü bir platform oldu. KalDer olarak misyonumuz, yalnızca bir şirketin veya kurumun değil, bir ülkenin toplam kalitesini artıracak bir vizyonun taşıyıcısı olmak. Bu vizyonun merkezinde ise mükemmellik, süreklilik ve paydaşlık yer alıyor” diye konuştu.

25. Yıl Özel Menüsü ana temasıyla iş dünyasında lezzetli bir yolculuğa çıkıldığını dile getiren Ünlü, “Oturumlarımızda, kendi alanlarında uzman ve saygın konuşmacıların değerli katkıları, kurumlarımız ve bireyler için önemli bir öğrenme ve gelişim zemini oluşturacak. Bununla birlikte konuşacağımız konuların EFQM Modeli çerçevesinde kurumların gelişimine de hizmet edecek. KalDer olarak, EFQM modelini sadece bir değerlendirme aracı değil, aynı zamanda kurumların kendilerini tanımalarını, dönüştürmelerini ve geleceğe güvenle ilerlemelerini sağlayan güçlü bir yol haritası olarak görüyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri içerisinde yer alan Yılın Başarılı ekibi Ödülü ve Üstün Performans Ödül süreçleri, mükemmelliği bir hedef olmaktan çıkarıp bir yolculuğa dönüştürüyor. Kuruluşların öğrenme, paylaşma ve birlikte gelişme kültürünü destekliyor” ifadelerini kullandı.

Yerel Kalite Ödülleri sürecine katılarak KalDer’in vizyon ve misyonuna, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik kültürünün yayılmasına katkı sağlayan tüm kuruluşlara da teşekkür eden Ünlü, “Yönetim Kurulumuza, değerlendiricilerimize, eğitmenlerimize, ödül yürütme kurulumuza ve elbette jürimize saygılarımı da sunuyorum” dedi.

Hakan Konak: ”25 yıllık yolculuk sürüyor”

Firma ve kurumların kalite yolculuğunda mükemmelliği arayışın hiçbir zaman bitmeyeceğini ve her geçen gün kendini yenileyerek süren bir yolculuk olduğunu ifade eden KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak, “KalDer İzmir Şubesi 25 yıldır farklı temalar ile Mükemmelliği Arayış Sempozyumu ile firmalara rehber oluyor. Yol göstermeye ve ufuk açmaya devam ediyor” diye konuştu.

2024-2025 dönemi ödül sürecinde Ege Bölgesi Üstün Performans Ödülüne bir kuruluşun başvurduğunu, Yılın Başarılı Ekibi Ödülüne 10 kuruluştan 11 ekibin başvuruda bulunduğunu ifade eden Ünlü, “Ekipler yeni ürün geliştirme, kalite ve verimlilik iyileştirme, sistem geliştirme gibi birçok alanda kuruluşlarına önemli katma değerler sağladılar. Bu süreci tamamlayarak burada hazır bulunan tüm ekipleri kutluyorum” diye konuştu.

Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri Sahiplerini Buldu

KalDer İzmir Şubesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın Başarılı Ekibi Altın Ödülü’nü Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş. Çelik Grubu almaya hak kazandı. Gümüş Ödülü’nü Coca Cola İçecek A.Ş. İzmir Şubesi alırken, Bronz Ödülü’nü ise Göçtur Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş kazandı.

Bu yıl jüri kararıyla toplumsal faydayı ön planda tutan çalışmaları takdir ve teşvik etmek amacıyla ödül kapsamında kar amacı gütmeyen projeler de değerlendirildi. Kalite anlayışının sadece özel sektörle sınırlı olmadığını; sivil toplumun, kamunun ve benzeri yapıların da sürdürülebilir kalite yolculuğunda önemli bir yer tuttuğu vurgulandı.

Bu kapsamda 2025 yılı, Kar Amacı Gütmeyen Projeler Gümüş Ödülü’nün sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sürdürülebilir İyi Uygulama Tasarım Projesi’ oldu.

Ege Bölgesi Üstün Performans Ödülü’ne ise bu sene Fersan katıldı. Fersan, yapılan değerlendirme sonucunda EFQM 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi almaya hak kazandı.

Gün boyu panel ve sunumlar yapıldı

Sempozyum için bu yıl gün boyunca farklı başlıklarla hem bireysel hem kurumsal gelişimi hedefleyen ‘lezzetli ve zengin bir menü’ konsepti hazırlandı. Başlangıç olarak ‘Mükemmelliğe Adım’ı Prof. Sinan Canan sunarken, ‘ara sıcaklar’ olarak “Ahenk”i dinleyicilere Tolga Erman, “İnovasyon”u ise Kadir Ceran aktardı.

‘Ana yemek’ “Strateji ve Dayanıklılık” olurken, bu oturumda Oğuz Özmen moderatörlüğünde, Gamze Cizreli, Haluk Özyavuz, Süreyya Ciliv birer konuşma yaptı. ‘Tatlı’ menüsünde “Başarının Tadı: Enerji” oturumunda ise dinleyiciler Burcu Birden ve Ebru Taşcıoğlu’nu, Melda Çele moderatörlüğünde dinledi. İçecekler: “Paydaşların Harmonisi” oturumunda da moderatör Yakup Benli ile Cenk Akıncılar, ve Emre Başkan birer konuşma yaptı. Günün son oturumu 'ekstra menüsü' 25.Yıl Lokumu bölümünde, Ayhan Sicimoğlu& Latin All Star performans sergiledi.