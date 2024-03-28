'Şantiyelerde mühendislere şiddet sona ersin'

ANTALYA

TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin deprem tehlikesi altında olduğu anımsatıldı. Sağlıklı ve güvenli yapıların üretilmesi, yurttaşların can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi.

‘’Başta deprem olmak üzere doğa olaylarının afete dönüşmesini önlemek bilimsel yöntemlerle, mühendislik hizmetlerinin doğru bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız, sonuçları itibariyle tarihimizin en büyük depremleri, yapı üretimi ve denetimi süreçlerindeki sorunları bir kez daha gün yüzüne çıkarmış, yapılarımızın güvenliğinin sağlanması için etkin bir yapı denetim sisteminin kurulmasının, yapı üretim sürecinin her evresinin bağımsız bir şekilde denetlenmesinin zorunluluğu, kamuoyunca daha iyi anlaşılmıştır.’’

Yapı denetim sisteminin hem mevzuattan hem de uygulamadan kaynaklı sorunların olduğu gibi durduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi.

‘’4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun öngördüğü sistem, denetim hizmetinin kamusal niteliğini görmezden gelmektedir.Yapı denetim sisteminde yapılan düzenleme ile birlikte denetim faaliyetinin müteahhitle parasal ilişkisinin kesilmesi, denetimlerin daha da artmasına önayak olan olumlu bir gelişme sağlamıştır. Yapılan düzenleme, denetimin bağımsızlaştırılarak yapı kalitesinin artırılmasını amaçlamış olsa da yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Yapı denetiminin kamusal bir hizmet olduğu, bu hizmeti veren meslektaşlarımızın da kamu hizmeti verdiği gerçeğinden hareketle meslektaşlarımızı koruyan yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği açıktır.’’

Mühendislere şiddet artıyor

Şantiye sahalarında yapı denetimi görevini icra eden mühendislere yönelik sözlü ve fiziki şiddet olaylarının artarak tırmanışa geçtiği belirtilen açıklamada, geçen yıl Uşak’ta 2, yılbaşından bu yana Aydın, Adana ve Denizli’de yapı denetimi görevlisi mühendislerin, müteahhit ve yakınları ya da inşaat çalışanları tarafından silahlı ve sözlü fiziki saldırılara uğradığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi.

‘’6 Şubat depremlerinin ardından inşaatların yapım süreçlerinde denetim ve kontrollerin önemi net bir şekilde görülmüş olmasına rağmen meslektaşlarımızın görevlerini doğru ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinin engellenmesi ve şantiyelerde şiddete uğramasına karşı önlem alınmaması kabul edilemez. Deprem gerçeğiyle karşı karşıya bulunan ülkemizde yapı üretimi ve denetimi süreçleri toplumun can ve mal güvenliğini yakından ilgilendiren süreçlerdir. Meslektaşlarımızın şantiye sahalarında verdiği hizmet kamusal niteliktedir. Bu yanıyla meslektaşlarımıza yönelik şiddet, kamu güvenliğini ve sağlığını tehdit etmektedir’’

Şantiyelerde denetim ve yönetim görevini yürüten inşaat mühendislerinin kamu görevlisi sayılması ve can güvenliklerinin sağlanmasının da kamu gücünün sorumluluğunda olması, açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere şantiyelerdeki şiddete karşı ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli tedbirleri alması istendi.