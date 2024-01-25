Saypa, transformatör yan sanayi ürünlerinde üretime başladı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Uzun yıllar boyunca Şanlıurfa’da konuşlanan transformatör firmalarının finans departmanlarında çalışan girişimci Sabri Ayırhan, 30 milyon TL yatırım bütçesiyle kurduğu fabrikasında transformatör ürünlerinde kullanılan ithal yedek parça ve aksesuarlarında “RTS” markasıyla üretime başladı.

Bölgedeki transformatör üreticilerinin artık küresel sektörlerde boy gösterdiğine dikkat çeken SAYPA Genel Müdürü Sabri Ayırhan, girişimindeki en büyük hedeflerinin bölge dışı ve ithal transformatör aksesuarlarına olan bağımlılığı azaltmak olduğunu kaydetti. Kısa bir süre önce transformatör izolasyon, malzeme ve aksesuarlarında üretime başladıklarını ve etaplar halinde ürün çeşitlerinin sayısını artıracaklarını ifade eden Sabri Ayırhan, “Transformatör sanayicilerimizin ulaşamadığı ve erişimi zor olan malzemelerin ve aksesuarların üretimini hedefleyerek güçlü bir üretim altyapısı oluşturuyoruz. Şanlıurfa OSB’de toplamda 5 bin metrekare arazi üzerinde 2 bin 700 metrekare alan kapattık. Fabrikamızın bina yatırımı tamamlandı. Üretim hatlarımızla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. Tam otomatik makine ve teknolojilerle güçlü bir üretim altyapısı oluşturuyoruz. CNC makine kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. 3 yeni makine yatırımını sürdürüyoruz. Yeni üretim hatlarımızı faaliyete aldıktan sonra toplam istihdamımızı 30 kişiye çıkartacağız” dedi.

Bushing takımında ilk ürünlerini teslim etti

İlk etapta bushing takımı adı verilen transformatör kapağı ve aksesuarlarının üretimine başladıklarını ifade eden Sabri Ayırhan, öncelikli ürün hedeflerini bölgedeki transformatör sanayicilerinin yurt dışı pazarlarda ellerini güçlendirip rekabet gücü sağlayacak ürünler üzerine oluşturduklarını söyledi.

Pek çok firmanın bushing takımları üretiminde yetersiz kaldığına dikkat çeken Ayırhan, “Bu alandaki teknik hazırlıklarımızı tamamlayarak seri üretime başladık. Hangi ebat ve ölçüde olursa olsun tüm bushing takımı taleplerine yanıt verecek altyapımız var. Hatta ürettim hatlarımızda tamamlanan ilk ürünlerimizi de yakın bir tarihte şehrimizde küresel ölçekte üretim yapan bir firmaya başarı ile teslim ettik. Firmadan geri dönüşlerimiz olumlu olarak gerçekleşti. Bushing takımı ürünlerinde pek çok iş ortağımızın elini güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yağ göstergeleri, valf ve komidatörlerde yerli üretime hazırlanıyor”

İkinci etap ürün hedeflerinin ise transformatörler üzerine yer alan yağ göstergeleri, basınç ve emniyet valfleri ve komidatörler olduğunu dile getiren Sabri Ayırhan, şöyle devem etti:

“Bu ürünlerde Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde üretici firma olmadığı için tüm transformatör sanayicilerimiz maalesef şehir dışındaki üreticilere bağımlı durumda. Haliyle piyasada ciddi arz sorunu yaşandığı için uzun termin süreleri ve lojistik maliyetler üreticilerimizin yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünü zayıflatıyor. Ayrıca söz konusu bölge dışı firmaların finansal esnekliğinin olmaması Urfa’daki üreticilerimizi ciddi oranda zorluyor. Bu dezavantajları ortadan kaldırmak üzere seri üretim hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Önümüzdeki 2 ay içerisinde söz konusu transformatör parçalarını da ürün portföyümüze ekleyeceğiz. Özellikle komitatör ürünlerinde ciddi bir portföy hazırlıyoruz. Siparişini verdiğimiz makinelerimizi teslim aldığımızda üretime hızla başlayacağız.”