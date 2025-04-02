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"Şirketler siyasi gündemin dışında tutulmalıdır"

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, şirketlerin siyasi tartışmalardan uzak kalması gerektiğini belirterek, ticari hayatın sürdürülebilmesi için işletmelerin ekonomik istikrara odaklanmasının önemini vurguladı

Haber Merkezi
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"Şirketler siyasi gündemin dışında tutulmalıdır"
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Kocaeli

 

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, şirketlerin siyasi gündemin dışında tutulması gerektiğini ifade ederek, "Şirketlerimiz, ülke ekonomimizin temel taşlarıdır. Ürettikleri değer, sağladıkları istihdam ve gerçekleştirdikleri yatırımlar, toplumumuzun refahı ülkemizin yarınları için kritik öneme sahiptir. Krediye ulaşmanın, marka değerini korumanın ve ticari hayatı sürdürmenin bu kadar zor olduğu bir dönemde şirketlerimiz siyasi gündemin dışında tutulmalıdır." dedi.

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