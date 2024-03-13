Söğütlü OSB’de şeffaflık esas, kapasite raporu olmayana yer yok

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Yer seçimi 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak Söğütlü Kantar ve Fındıklı Mahallesi sınırları içerisinde 230 hektarlık alanda 2023 yılında tüzel kişilik kazanmış olan Sakarya Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi’nde kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini de ifade eden Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Gökhan Tiryaki, Karma OSB olarak planlanan ve çalışmaları yürütülen Söğütlü OSB ile ilgili hassas bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Karma OSB

Tiryaki, Söğütlü OSB’nin müteşebbis heyet çalışmalarının Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü Belediyesi ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) koordinatörlüğünde yürütüldüğünü de ifade ederek şu bilgileri verdi: ”Arazi kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, altyapı çalışmalarına başlanılması ve altyapının tamamlanmasının akabinde sanayi tesislerinin inşaatına başlanılması planlanıyor. OSB’miz karma OSB niteliğinde olması sebebiyle yatırımcılar tarafından çok fazla talep alan bir OSB’dir. Bu konuda Artan sanayici taleplerini fırsata ve ranta çevirmeye çalışan aracı kişi veya kişilere itibar edilmemesini istirham ediyoruz. Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcıların dikkatli olmalarını önemle tavsiye ediyorum. OSB içerisinde yatırım yapmak isteyen üreticilerin SATSO Hizmet Binasında bulunan Söğütlü OSB Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Yatırımcılar için yer tahsisi yapma yetkisinin sadece Söğütlü OSB Yönetiminde olduğunun bilinmesini isteriz.”

Tüm işlemler şeffaflıkla ilerliyor

Söğütlü OSB’de şeffaflık esaslı çalıştıklarını belirten Gökhan Tiryaki, firmalardan kapasite raporu, sanayi sicil belgesi ve yeşil OSB taahhütnamesi aldıklarını ifade ederek, “Kamulaştırma sürecinde yaptığımız çalışmalarda arazi simsarlarına karşı OSB’yi ve halkımızı korumak adına rantın önüne geçmek için yer talebi amacı ile başvuran firmalardan özellikle kapasite raporu, sanayi sicil belgesi ve yeşil OSB taahhütnamesi talep ediyoruz. Tüm işlemlerimiz şeffaflıkla ilerliyor. Çünkü, ulusal karayolu hatları, demiryolu yük-yolcu hatları ve limanı ile sahip olduğu güçlü ulaşım altyapısının yanı sıra pazara yakınlığı, hammadde ve ara mamul temininde lojistik kolaylığı ile sanayi-teknoloji ağına kolay ulaşım imkanları ile ülkemizin üretim üssü haline gelen ilimizin gerçek anlamda bir üretim üssü olmasına gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yeşil üretim odaklı firmalar

Organize Sanayi Bölgeleri’nin arazi alım satımı üzerinden bir gelir kaynağı olmasını istemediklerinin altını çizen Gökhan Tiryaki, “Hem ilimizin hem de bölge halkının böyle bir şekilde mağdur olmaması gayesindeyiz. Amacımız çevresel duyarlılık, tarafsızlık ve hukuka uygunluk ilkeleri içerisinde yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm altyapı unsurlarını sağlayarak, en uygun sanayi alanlarını oluşturmak, Söğütlü bölgesine nitelikli, yeni nesil teknoloji üreten, yeşil üretim odaklı faaliyet gösteren firmalar kazandırarak bölge ve ülke istihdamına katkı sağlamaktır. Bu konudaki duruşumuz ve çalışma kurallarımız nettir.” ifadelerini kullandı.

Tiryaki, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Söğütlü’de OSB odaklı bir rantın söz konusu olamayacağını hatırlatarak bölgede kurulacak OSB üzerinden hangi amaçla olursa olsun bir arazi rantına müsaade edilmediğini özellikle belirtmek isterim. Halkımız ve yatırımcılarımızı bu konuda daha önce de uyarmıştık, uyarımızı tekrar ediyoruz. Zaten hukuki olarak gerekli tedbirler de alınmış ve bölge OSB sahası olarak bölgedeki arazi tapularına satış yapılamaz şerhi konmuştur. Arazi simsarlarının haksız kazanç elde etmesine, artan sanayici taleplerini fırsata ve ranta çevirmeye çalışan aracı kişi veya kişilere itibar edilmemesini istirham ediyoruz.”