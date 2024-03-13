‘Depremzede yatırımcılar, düşük faizli kredilerle desteklenmeli’

ELAZIĞ / EKONOMİ

Elazığ’ın 6 Şubat depremi öncesi 24 Ocak 2020’de 6,8’lik ciddi bir deprem yaşadığını aktaran İdris Alan, kentin her ne kadar deprem yaşayan 11 il arasında yer alsa da 10 ilde uygulanan bazı muafiyetler ve haklardan faydalandırılmadığını kaydetti. Şehirde hayatın normale dönmesi ve üretim ve istihdamın artarak ekonomik kayıpların telafi edilmesi amacıyla esnaf ve yatırımcıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini ifade eden Alan, “Depremden etkilenen yatırımcılarımız, herhangi bir şarta bağlanmadan düşük faizli kredilerle desteklenmeli ve konuda ilimiz ekonomisine yeni bir can suyu imkânı sunulmalıdır” dedi.

“Savunma sanayi yatırımları acilen başlatılmalı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 6 Şubat’ın yıl dönümünde Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada, savunma sanayi yatırımlarını deprem bölgesindeki şehirlerde yoğunlaştıracak yeni bir istihdam atağı projesi başlattıkları müjdesini hatırlatan Başkan Alan; “Bu konuda yapılan açıklamalarda Savunma Sanayi şirketlerinden olan TÜYAR, Elazığ’a ileri teknoloji çip paketleme, STM firması ise Duvar Arkası Radar üretim tesislerini kuracakları ifade edilmişti. Yine bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketi HAVELSAN, Elazığ'da yazılım kampüsleri oluşturacaktı. Bu konuda başta Kahramanmaraş olmak üzere diğer deprem illerinde savunma sanayi yatımları alanında adım atılarak çalışmalar başlatılmışken, Elazığ’da herhangi bir çalışma henüz başlatılmadı. Bakanımızın bu konuyla ilgili yetkililerle görüşmeler yapıp talimat vererek süreci hızlandırmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Elazığ’a lojistik merkez kurulmalı”

Son günlerde yerbilimcilerin Tunceli, Yedisu ve Bingöl illerinde 7 şiddetinde büyük bir deprem yaşanacağı uyarıları yaptıklarına da dikkat çeken Başkan Alan; “Böylesi bir felaket yaşandığı takdirde bölgeye an yakın şehir Elazığ olarak, yardıma koşacak ilk komşu il konumundayız. Olası bu depremin olumsuzluklarının kısa sürede giderilmesi amacıyla, özellikle ihtiyaç duyulan malzemelerin etkin bir organizasyon aracılığıyla kısa sürede afet bölgelerine ulaştırılması için lojistik bir merkeze ivedilikle ihtiyaç duyuyoruz. Odamız öncülüğünde Valilik, Belediye ve diğer paydaşlarımızla birlikte ilgili bakanlıkların desteğiyle Elazığ’a Lojistik Merkez yapılması konusunda Bakanımızın desteklerini talep ediyoruz” dedi.