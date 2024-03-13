‘Yerinde dönüşüm ve güçlendirme projeleri KDV’den istisna edilmeli’

MALATYA / EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları İstişare Toplantısında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, başta Mücbir Sebep Süresinin uzatılması olmak üzere doğrudan bakanlığı ilgilendiren sorunları ileterek çözümü için daha hızlı adımlar atılmasını talep etti.

Malatya’nın daha hızlı ayağa kalkabilmesi için kapsamlı desteklere ihtiyaç olduğunu söyleyen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Enflasyon düzeltmesi işlemlerinin önümüzdeki 2 yıl deprem illerinde vergisiz uygulanması talep ediyoruz. Mücbir sebep halinin devam ettiği illerimizde 2024 ve 2025 yılı enflasyon düzeltmesi işlemlerinin vergisiz olarak uygulanmasını, ihtiyari olmasını ve geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamasını talep ediyoruz Ayrıca yerinde dönüşüm hibe ve kredi desteklerinin artırılması şarttır. Çünkü şehirlerimizin Yerinde Dönüşüm Projeleri ile daha hızlı ayağa kalkacağına inanıyoruz. Deprem bölgesinde yer alan illerde yapılacak binaların KDV istisnasından yararlanması için bölge acilen 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan ilan edilmelidir. Yerinde dönüşüm kapsamında yapılacak yeni inşaatlar ve orta hasarlı binaların güçlendirilmesi projeleri KDV’den istisna edilmelidir. Ayrıca Yerinde Dönüşüm kapsamında yapılacak inşaatların her türlü vergi resim ve harçtan muaf tutulması bölgenin yeniden inşasına ve hak sahiplerinin düşük maliyetle zararlarının karşılanmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Mücbir sebep hali devam etmeli

Malatya iş dünyasının en öncelikli taleplerinden birisinin de 30 Nisan’da sona erecek olan Mücbir Sebep Süresinin uzatılması olduğunu ifade eden Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ertelenen vergi ve borçlarımız 30 Nisan sonrasında dağ gibi önümüze çıkacak. Hiçbir üyemizin bunu karşılayacak gücü yok. Şehirlerimiz yeniden ayağa kalkana kadar, ticari hayat normale dönene kadar Mücbir Sebep hali devam etmelidir. 2011 yılında Van’da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep hali süresi 5 yıla kadar sürmüştü. Ayrıca Vergi ve SGK borçlarının taksitlendirilmesinde istenilen teminat şartı büyük mağduriyetler doğuruyor. Mücbir sebep hali uygulanan il ve ilçelerde tüm vergi ve SGK borçlarına 24 ay faizsiz taksitlendirme imkânı için teşekkür ediyoruz. Fakat bu borçları faizsiz olarak taksitlendirebilmek için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre 50 bin TL ve üzeri borçlar için teminat isteniyor. Büyük depremler yaşamış şehrimizde iş yeri yıkılmış, tüm sermayesini kaybetmiş üyelerimizin teminat vermesi gerçekle bağdaşmıyor. Mücbir sebep halinin devam ettiği il ve ilçeler için bir kanun düzenlemesi yapılarak, teminat şartının kaldırılmasını veya limitin 500 bin TL’ye yükseltilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.