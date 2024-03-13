Şanlıurfalı ihracatçılar, sürdürülebilir büyüme için Eximbank ve KGF Şubesi istiyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ticaret Birim Sorumlusu Ömer Fırat, kentteki ihracat rakamlarının ve ihracatçı firma sayısının artırılması için firmalara yönelik sağlanan kamu hizmet altyapısının daha da iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle kentte acilen Türk Eximbank ve Kredi Garanti Fonu şubelerinin kurulması gerektiğini belirten Ömer Fırat, “Urfa’da ihracatçı firma sayımız gittikçe artıyor. Deprem bölgesinde 2023 yılında ihracatını artıran tek il konumundayız. Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre kentimiz 2023 yılını 443 milyon dolar ihracatla diğer şehirlerarasında 46’ıncı sırada tamamladı. Türkiye İhracatçılar Birliği’nin 2024 yılı Şubat ayı ihracat raporlarına göre ise kentimiz yılın ilk iki ayını bir önceki yıla oranla yüzde 75.1 artışla 54.4 milyon dolar ihracatla tamamladı. Şehrimizde özellikle transformatör, tarım makinaları, dalgıç pompa, tekstil ve gıda sektörleri ciddi bir ihracat atılımını sürdürüyor. Eğer hükümet yetkilileri Urfa’nın ihracattaki başarısını sürdürmesini istiyorsa bir an önce Eximbank ve Kredi Garanti Fonu şubelerinin kurulması sağlanmalıdır. ŞUTSO olarak hem Eximbank’a hem de Kredi Garanti Fonu’na hizmet binamız içerisinde uygun bir alanda ücretsiz yer tahsis etmeye hazırız. Eximbank’ın Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır’da şubeleri var. Oysa 5 il arasında Gaziantep dışında Urfa’nın dış ticaret hacmi diğer 3 şehirden de fazladır. Kentimizin geleceği için üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Elimizin taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Başkentte görev yapan başta 14 milletvekillerimiz olmak üzere tüm Şanlıurfa kamuoyunu da bu alanda ihracatçılarımıza desteğe çağırıyoruz” dedi.

“Kızıldeniz krizi transformatör, makine ve tekstil sektöründe fırsata çevrilebilir”

Urfalı ihracatçıların yaşanan küresel krizleri fırsata çevirmede oldukça başarılı olduğunu ifade eden Ömer Fırat, Kızıldeniz’de yaşanan krizle birlikte yeni bir atılım hedeflediklerini belirtti. Bu süreçte Uzak Doğu tedarik hatlarında uzayan navlun süreleriyle birlikte ortaya çıkan yeni fırsatların etkin bir şekilde değerlendirilmesi için ihracatçıların finansa erişiminin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Fırat, “Türk Eximbank, hem düşük faiz oranları hem de alıcı sigorta programları ile Şanlıurfalı ihracatçıların önünü açar. Eğer Urfa’da Eximbank ve KGF ofisleri açılırsa transformatör, tekstil, tarım makineleri ve gıda alanında önemli bir ihracat atılımı gerçekleştiririz. Şuanda yüksek maliyetli ve süreli banka kredileri ile bu fırsatları yakalamamız mümkün görünmüyor. Normal banka kredilerine erişim küçük ve orta büyüklükteki şirketlerimiz için imkânsız hale gelmiş durumda. Eximbank yapısı gereği bu alanda ihracatçı firmalarımıza önemli bir can suyu sağlayabilir. Hem bölgemiz hem de ülkemiz adına daha büyük başarı hikâyeleri yazabiliriz” diye konuştu.

ŞUTSO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruluyor

ŞUTSO’nun ihracatçılara yönelik hizmet altyapısının güçlendirilmesi için bir Dış Ticaret İstihbarat Merkezi açacaklarını belirten Ömer Fırat, şöyle devam etti: “Odamız bünyesinde bir Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM) kurmak üzere yaklaşık 2 ay önce hazırlıklara başladık. Yeni birimimizle kentimizde ihracat yapan ve ihracat potansiyeli olan şirketlerimizi tespit edip bir veri havuzu oluşturacağız. Mevcut ihracatçı firmalarımızı geliştirirken potansiyeli olan firmalarımızı da dış pazarlara yönlendireceğiz. Hedefimiz Urfa’da bin bir emekle üretilen ürünlerin en katma değerli pazarlarda değerlendirilmesi. İhracattaki birim fiyatını daha yüksek noktalara çekeceğiz. Kısacası Urfa, ŞUTSO’nun özverili çalışmaları ile dış ticaret alanında yeni bir döneme giriyor.”