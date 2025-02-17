Tarım ve teknoloji dünyası İzmir’de buluşuyor

İZMİR / EKONOMİ

İzmir, tarım ve teknoloji dünyasını bir araya getiren önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 3. Tarım Yatırım Etki Zirvesi, 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde İzmir İzQ İnovasyon Merkezi’nde düzenlenecek. Sektörün önde gelen üreticileri, yatırımcıları, girişimcileri ve uzmanları, zirvede tarımda yatırım fırsatlarını, yenilikçi teknolojileri ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımlarını ele alacak. Etkinlik kapsamında tarımsal yatırımlar ve fırsatlar, yenilikçi teknolojiler, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı, disiplinler arası iş birliği ile yeşil, dijital ve sosyal dönüşüm konuları öne çıkıyor.

Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği tarafından düzenlenen ve Akbank’ın ana sponsor ve AXA Sigorta’nın sponsor olduğu zirve tarımsal yatırımlar odağında gerçekleşecek. Tarımda teknoloji, sürdürülebilirlik, etik ve etki kavramlarını ele alan tarım zirveleri farklı disiplinlerden kişileri tarım-gıda değer zinciri çerçevesinde bir araya getiriyor.

Zirve, farklı oturumlarda tarım ve gıda alanında doğru ve başarılı yatırımları irdelerken, “Tarım Zekâsı: Doğa Zekâsı ve İş Zekâsının Buluşması” alt başlığı ile bütünsel bir bakış açısı sunarak sektör için gelecek vizyonu oluşturmaya katkı sağlayacak.

Genç çiftçiler inovasyon konusunda rol modeller bulacak

Zirveyi düzenleyen, Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği, 2018 yılından bu yana tarım, gıda, teknoloji, gastronomi ve sağlıklı beslenme alanlarında çalışmalar yürütüyor. Anadolu’nun geleneksel tarım bilgisini modern teknolojiyle birleştirerek inovatif çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Etkinlik kapsamında, Tarım Filizleri Genç Çiftçiler Ağı ile genç çiftçiler, mühendisler, akademisyenler ve girişimciler bir araya gelerek liderlik ve inovasyona bakışlarını geliştirme fırsatı bulacak. Zirvede ayrıca tüm katılımcılarla birlikte tarıma dair ütopyaların dillendirileceği bir etkileşimli oturum da gerçekleşecek.

Atölye eğitim: yeşil ve adil dönüşümü yönetmek

Zirvenin ikinci gününde, oturumlar sonlandıktan sonra sadece 25 kişinin katılacağı özel bir eğitim düzenlendi. Uluslararası eğitmen ve mentor Nilüfer Aktaş tarafından yönetilecek atölye eğitim, “Tarım-Gıda Sektöründe Yeşil ve Adil Dönüşümü Yönetmek İçin İnovatif Yaklaşımlar ve Stratejiler” başlığını taşıyor. Katılımcıların, kurumları için dönüşüm strateji için temel oluşturmasını sağlayacak eğitime başvurular ön kayıt şeklinde tarimzirveleri.com sitesinden alınıyor.

Katılımcılar, sektörün en yeni trendlerini takip etme ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkânı bulacak. Tarımda başarı, inovasyon ve sürdürülebilirliği destekleyen tüm sektör paydaşları ‘Herkes İçin Tarım’ buluşması çağrısı ile zirveye davet ediliyor. Zirveye katılım ve detaylı bilgi için organizasyon yetkilileriyle iletişime geçilebilecek. İzmir’de doğa ile iş zekâsının kesiştiği bu önemli etkinlik, tarımın geleceğine yön vermek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Zirvede, girişimciler ve start-up’lara ilham

Tarım ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimler, zirvede yatırımcılarla buluşma fırsatı da yakalayacak. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi, özellikle Sente VC (ABD) iş ortaklığı ile tarım sektöründeki start-up’lara yönelik yeni iş birlikleri ve modelleri zirve sonrası ele alınacak konulardan olacak.

Türk tarımına emek verenlere onur ödülü

2024 yılında Dernek tarafından, Ankara Üniversitesi önceki Rektörü, TARGET Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, hayvancılık sektörünün duayenlerinden Veteriner Hekim Tahir S. Yavuz ile Türk Kooperatifçiliğinin yaşayan en önemli isimleri arasında yer alan Ödemiş, Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin efsane Başkanı Selçuk Bilgi’ye onur ödülü plaketleri takdim edilmişti. Bu yıl yine zirvede tarıma emek veren üç önemli isme ödül sunulacak.

İZANKA İzmir’in Anadolu Kadınları folklör gösterisi ve konseri

Zirvenin ilk günü akşamında, Cumhuriyet Kadını’nın gelişimine katkı sağlamak amacıyla sosyal ve sanatsal etkinlikler düzenleyen İzmir’in Anadolu Kadınları grubu, folklor gösterisi ve Türk Halk Müziği Konseri ile katılanlara bir şölen sunacaklar. Programda, ses sanatçısı Ezgi Dilan Balcı ve enstrüman sanatçıları Kemal Onur Tuzlacı, Tarık Aslan ve Hüseyin Kayaçavuş da yer alacaklar.

Pınar Nacak: "Tarımın ve üreticilerin savunucusuyuz”

Zirve Komitesi Başkanı Pınar Nacak “Bütünsel bir bakış açısı ile tarım ve gıdaya dair konuları konuşurken, tarımsal yatırımlarda strateji, finansman, etki ve etik konuları da odağımızda olacak. Tarım ve tarıma dayalı sanayi, ülkemiz için en önemli ekonomik faaliyetlerin başında geliyor. Bu faaliyetlerin verimliliğini artırmak için çabalıyoruz. Bunun yanı sıra sağlıklı bir toplum ve sürdürülebilir üretim için Çiftçilerimizin kritik rolü ve katkısı çok önemli ve değerli. Tarımın ve üreticilerin savunucusuyuz.” dedi.

Sumer Tömek Bayındır: "Türk tarım ve gıda değer zincirine katkı vermeye devam edeceğiz"

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır ise, “Tarımın en önemli ülkelerinden Türkiye’de, tarımın önemli şehri İzmir’de etkili bir zirve için geniş bir ekiple çalışarak bu yıl 3. Zirvemizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra uluslararası hale getirdiğimiz etkinliklerimizle, etki odaklı saha projelerimizle ve güçlü paydaşlarımızla birlikte Türk tarım ve gıda değer zincirine katkı vermeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarda, gelecek neslimiz olan Tarım Filizleri Genç Çiftçiler Ağı’mızın katkıları çok büyük” dedi.

Bahri Işıker: “Zirve bizler için de öğrenme fırsatı”

Tarım Filizleri Genç Çiftçiler Ağı Lideri Bahri Işıker “Biz, hem çiftçiler hem de çiftçiliğe destek veren profesyonel meslek sahipleri olarak ülkemizin geleceği olduğumuzun bilincindeyiz. Derneğimiz altında örgütlenen ağımız, yurtçapında yüzlerce gence ulaşabiliyor. Tarımsal üretimin içindeki şirketlerle ve kurumlarla yakın ilişkiler sayesinde iş deneyimi elde etmekten, doğru rol modellerine ulaşmaya dek derneğimiz bizlere çok önemli katkılar sağlıyor. Zirvemiz de bizler için en önemli öğrenme ve deneyim fırsatı” dedi.