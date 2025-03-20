TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam Güven tazeledi

Kocaeli

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ve Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Başkan V. Hasan Soba, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Berke Ercan ile Yakup Birinci, dernek üyeleri ile birlikte paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’nun konuşmalarının ardından, otomotiv tedarik sanayisine katkılarıyla öne çıkan firmalara ödülleri takdim edildi.

Bu yıl ödüller, En Çok İhracat Yapan, İhracatını En Çok Arttıran, Patent, Eğitim, Sinerji ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle kategorilerinde firmalara ödülleri takdim edildi.

Genel kurulda, 2024 yılı faaliyetleri değerlendirilirken, 2025 yılı hedefleri ve projeleri de ele alındı. Değerlendirmelerin ardından yönetim ve denetleme kurulu seçimi yapıldı ve Albert Saydam yeniden başkanlığa seçildi.

Vali İlhami Aktaş, yeniden başkan seçilen Albert Saydam ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, yeni dönemde başarılar diledi.