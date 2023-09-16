TÜGEM 7. yaşını Bursa’da kutladı

EKONOMİ/BURSA

Emlak sektörünün öncü sivil toplum kuruluşu Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM), kuruluşunun 7. yıl dönümünü Bursa’da kutladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sektör temsilcilerinin katıldığı kutlamada Genel Başkan Yardımcıları Derya Bingöl ve Serkan Şahin sunumlar yaptı. 400’ü aşkın üyenin bir araya geldiği buluşmada TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan “TÜGEM emlak danışmanlığı mesleğine değer katan, gelişim ve eğitim odaklı vizyoner girişimcileri bu yılda Bursa Temsilciliği’nin destekleri ile burada bir araya getirdik. 7 yılda çok hızlı ve etkili bir yol kat ettik. Bugünlere gelmemizde bizlere destek olan üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde de NAR eğitimleri, MLS, Ticari Network ve üniversite iş birlikteliklerimiz ile yeni hedeflerimize erişmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.



TÜGEM olarak 7 yıldır emlak sektörünün vizyonunu yansıttıklarını belirten Akdoğan, “Gayrimenkul sektörünün büyümesi ve gelişmesine öncülük ederek meslektaşlarımıza uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir sivil toplum kuruluşunu ülkemize kazandırdık. Ülkemiz genelinde 26, yurtdışında ise 6 ülke temsilciliğine ulaştık. Aynı zamanda dünyanın en büyük federasyonu olan NAR üyeliğimiz onaylandı. İletişim, içerik, inovasyon ve iş birliği çerçevesinde bu büyümemiz devam edecek” dedi.