Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıktı

İnkılap Mahallesi Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince karadan, helikopterle de havadan yangına müdahale ediliyor.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.