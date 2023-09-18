  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Şehirler
  3. Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıktı
Takip Et

Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıktı

Ümraniye'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İnkılap Mahallesi Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince karadan, helikopterle de havadan yangına müdahale ediliyor.