Ünlüce: Kadınlara sağladığımız destek finansal güçle pekişmeli

EKONOMİ/ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Arya Yatırım Platformu tarafından düzenlenen Eskişehir Kick-Off toplantısına ev sahipliği yaptı. Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Eskişehirli ve şehir dışından girişimci kadınlar katıldı. Etkinlikte, kadınların girişimcilik ve yatırımcılık alanlarında güçlenmeleri gerektiği vurgulandı.

Başkan Ünlüce, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Arya Kadınları ile gerçekleştirdikleri ilk buluşmada hissettiği heyecandan bahsederek, “Eylül 2024’te Arya Kadınlarıyla ilk buluşmamızda hissettiğim heyecanı bugün de yaşıyorum. O gün, bu güzel heyecanla Eskişehir’de de bir kulüp kurma fikrini konuştuk” dedi. Başkan Ünlüce, ayrıca Arya Yatırım Platformu’nun kurucuları Münteha Adalı ve Ahu Serter’e teşekkür etti.

Kadınlara özel projeler

Başkan Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardır kadınların güçlendirilmesi adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bu projeler arasında ESMEK’ler ile mesleki ve kişisel eğitimler, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile sağlık, psikolojik ve hukuki destekler, Her Ev Bir Atölye ile girişimcilik çalışmaları yer alıyor. Ayrıca, ulaşımda kadınların gece saatlerinde durak beklemeden istedikleri yerde inebilmeleri için sağlanan imkanlar ve kentte 24 saat toplu ulaşım hizmeti başlatıldığını vurguladı.

Parayı kazanmak yetmez yönetmeyi bilmeliyiz

“Eskişehir’de kadınlara sağladığımız bu sosyal ve özgürleştirici destek, finansal güçle pekiştirilmedikçe tam anlamıyla etkili olamaz,” diyen Ünlüce, Arya Kadınları Platformu’nun finansal güçlenme konusunda kadınlara yeni bir bakış açısı kazandırdığını belirtti. “Arya Kadınları bize diyor ki ‘Sadece parayı kazanmak yetmez, onu nasıl yöneteceğimizi de öğrenmeliyiz’ Bugün burada, parayı nasıl yönetebileceğimizi, nasıl girişimci ve yatırımcı olabileceğimizi öğreniyoruz. Eskişehirli kadınlarının bu platformda yer almasının Eskişehir’e büyük değer katacağına inanıyorum.” dedi.

Etkinlikte, SosyoBike kurucusu ve girişimci Duygu Yalnızoğlu’nun moderatörlüğünde, Arya Yatırım Platformu kurucu ortağı Münteha Adalı ve İstanbul Anadolu Yakası Arya Lideri Mehtap Yıldız, yatırımcılık deneyimlerini ve Arya üyelik sürecini katılımcılarla paylaştılar. Girişimcilik ve yatırımcılık konularında kadınların nasıl daha fazla yer alabilecekleri konusunda bilgi verildi.