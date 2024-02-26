YABİSAK, girişim sermayesi ile teknoloji girişimcilerini buluşturdu

EKONOMİ / İZMİR

Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan YABİSAK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, İzmir merkezli olmak üzere Ege Bölgesi’nde yazılım ve bilişim sanayi ekosistemini geliştirme misyonu ile kurulan bir dernek olduklarını hatırlatarak, sektördeki gelişmelerin sürdürülebilir olabilmesi için girişim sermayesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Girişim sermayesinin, girişimcilere ve yenilikçi iş modellerine finansal destek sağlayan bir finans modeli olduğunu vurgulayan Dr. Faruk Güler, “Geleneksel iş modellerinden farklı olarak girişim sermayesi, yeni nesil işletmelerin özgün ve inovatif fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanır. Dolayısıyla doğası gereği en çok da yazılım ve bilişim sektörüyle iş yapma hevesi olan bir finansman modelidir” dedi.

Dr. Faruk Güler, yazılım ve bilişim sektörünün, günümüzde teknolojik ilerlemenin ve dijital dönüşümün en öncü alanlarından biri haline geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bu sektörün, inovasyonun ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak, dünyamızı büyük bir hızla değiştirdiğine tanıklık ediyoruz. Ülkemizde de bu alanda kaydedilen gelişmelerin sürdürülebilir olması ve bizi daha da ileriye götürecek boyutlara ulaşması için önemli bir destek olarak girişim sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır. Girişim sermayesi, genç ve yenilikçi teknoloji şirketlerine fon sağlayarak, onların büyümesini ve gelişmesini destekleyen bir finansman modeli olmakla kalmıyor, aynı zamanda girişimcilere mentorluk, yönlendirme ve bağlantılar aracılığıyla da destek olabiliyor. Dolayısıyla girişim sermayesi bu yönüyle de yazılım ve bilişim sektörünün dinamizmini ve rekabetçiliğini artırmada kritik bir öneme sahiptir.”

“Türkiye’nin başarısı örnek gösteriliyor”

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen de inovasyonu teşvik etmek ve yeni teknolojilerin ticarileşmesine destek olmak açısından kritik önemde bir araç olan girişim sermayesini sektörle buluşturmak için YABİSAK iş birliğinde bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Amacımız, girişim sermayesinin önemini vurgulamak ve bu alandaki potansiyeli ortaya çıkarmaktır. Endeavor 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye’de 77 girişimcimiz var. En son girişimcimiz Codeway, 750 milyon dolar yatırım topladı. Türkiye’deki getirimiz o kadar iyi ki başka ülkelerde de buradaki başarıyı örnek gösteriyoruz sürekli. Şu anda globalde nasıl iş yapılacağını başarmaya çalışıyoruz. 3’üncü jenerasyonun başarısı da bu olacak. İzmir’de bu alanda çok başarılı şirketler çıkacak” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra, YABİSAK’ın 2023 yılında İzmir Kalkınma Ajansı ile başarıyla yürüttüğü ‘Genç İstihdamı Projesi’ kapsamında eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

YABİSAK üyesi olan Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri, Nıso Yazılım Teknolojileri, Panates Bilgi Teknolojileri, Swbox Yazılım Sanayi gibi şirketlerin faydalanıcısı olduğu proje kapsamında Yazılım Test Uzmanlığı, Temel Pentest-Bilgi Güvenliği, React.js eğitimini, React ile uygulama Geliştirme, Mikrohizmetler, PLC Programlama, Mobile Developer Yazılım Geliştirme, Frontend Yazılım Uzmanlığı konularında eğitim verildi. Projenin finansmanı YABİSAK aracılığı ile İZKA tarafından sağlanarak sektöre yetişmiş iş gücü kazandırıldı.