Orhun Makina, Avrupa’da payını artırmayı hedefliyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Mühendislik firması olarak 1997 yılında İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Orhun Makina, tersane, liman ve marina sektöründe kendi alanında üretim yaptığı ve uzmanlaştığı vinçleri ve ekipmanlarıyla Türkiye’de bu ölçekte ve alandaki tek üretici konumunda bulunuyor. Orhun Makina Yönetici Partneri Orhun Ertürkmen, her yıl en az iki kat büyüyen bir firma olduklarını belirterek, 2024 yılında da aynı büyüme hızında devam edip toplam hacmin içindeki ihracat payını arttırmayı ve Avrupa’da genişlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Avrupa ülkelerinin, tersaneler ve marinalar açısından zengin olduğunu ve Orhun Makina için hedef ülkeler olduğunu söyleyen Ertürkmen, “Türkiye, bizim alanımızda Almanya ve Çin’ e rakip bir ülkedir. Biz de tersane ve marina sektöründe vinç üreten firma olarak Türkiye’de zirvedeyiz. Ülkeye katkılarımızla beraber dünyada Almanya ve Çin’i geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Bünyesinde yaklaşık 150 çalışan istihdam sağladıklarını ve dışarıya verilen işlerle birlikte binin üzerinde istihdama katkı sağladıklarını söyleyen Ertürkmen, “TÜBİTAK onaylı, Türkiye’de ve dünyada ciddi katma değer yaratan projelerimiz var, tamamladık ve yakında çok ses getireceğine inanıyoruz” dedi.

Ürettikleri tersane vinçlerinin ve yat kaldırma vinçlerinin Türkiye’deki tek üreticisi olduklarını ifade eden Ertürkmen, “Dünyadaki rakiplerimizle rekabet edebiliyoruz. Alanında uzman makine mühendisleri, teknik ekip ve tasarım uzmanlarından oluşan genç ve dinamik bir ekibe sahip olan şirketimiz, denizcilik sektöründe uzmanlaştı” diye konuştu.

Orhun Makina, üretimi vinç ve makinelerin tümüne ait tasarım, üretim, ön montaj ve testlerinin, IACS (Klas Kuruluşları Uluslararası Birliği) tarafından denetlendiğini söyleyen Ertürkmen, “Tersanelere yaptığımız, ihtiyaca yönelik özel projelerin ve tersane vinçlerinin ihracatları, deneyimlerimiz ve müşterilerimizin güveni bizi dünya çapında tanınan ve güvenilir bir üretici haline getirdi. Üretimimizin yüzde 50’sini Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediyoruz. En büyük pazarımızı Bulgaristan, Suudi Arabistan, Katar ve Hollanda oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Tecrübe isteyen projelerimizde hata payına yer yok

2023 yılında Orhun Makina olarak büyük projelere imza attıklarını dile getiren Ertürkmen, “Projelerimiz, sözleşme sonrası ciddi bir süreç. İmzalar atıldıktan sonra Ar-Ge, projelendirme, teknik çalışmalar ve hazırlık aşamaları sonrası üretime başlarız. Ciddi mühendislik hesaplamaları ve tecrübe isteyen projelerimizde hata payına yer yoktur, çünkü yaptığımız vinçler devasa büyüklüklerde” dedi.

Merkez binada çalışan tasarım ekibi ve ofisteki beyaz yakalı çalışanların motivasyonunu arttırmak için yeni bir binaya taşındıklarını ifade eden Ertürkmen, “Ekip arkadaşlarımızın işe severek gelmesini önemsiyoruz, iş yaparken iyi hissetmelerine çok değer veriyoruz. Geçtiğimiz yıl üretim sahamızı da büyüterek kapasitemizi arttırdık, Türkiye’nin en büyük kaldırma kapasitesine sahip tersane vincinin de üretimini tamamlayıp teslim ettik” diye konuştu.