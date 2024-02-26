ÇUKUROVA SİFED Başkanı Kış’tan deprem dirençli kentler uyarısı

MERSİN / EKONOMİ

ÇUKUROVA SİFED’in Mersin’de gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında yerel seçim süreci ve adaylardan beklentiler ele alındı. Belediye başkanlarının vizyoner bir bakış açısı ve girişimci bir ruhla hareket etmesi gerektiğinin altını çizen ÇUKUROVA SİFED Başkanı Hüseyin Kış, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekti. Bugüne kadar yaşanan depremlerde yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiğini vurgulayan Hüseyin Kış, “Belediye başkanlarımız önceliklerini belirlemek zorunda. Deprem gerçeğiyle hareket etmek ve dolayısıyla deprem dirençli kentleri oluşturmak durumundayız. Çağın gereklerine uygun yapıların oluşturulması gerekiyor. Yerel yönetimler ve merkezi idare daima işbirliği içerisinde olmalı. Parti ayrımı gözetmeksizin insanımızın hayatın kolaylaştıracak, güvenliğini sağlayacak, sağlam yapılarda ikamet etmelerini sağlayacak yerel yöneticilerimize, belediye başkanlarımıza büyük ihtiyaç var” dedi

“Adana ve Mersin lokomotiftir"

Türkiye’nin ekonomi başta olmak üzere bir dizi toplumsal sorun, doğa olayları ve iş kazalarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Hüseyin Kış, “Olumsuzluklar, kararlılık ve birlikte hareket etme bilinciyle aşılabilir, sorunlar bu şekilde asgari düzeye indirgenebilir. Bu noktada Adana ve Mersin, Türkiye için büyük önem taşıyor. İki kentimiz deprem sürecinde tüm acılara rağmen lokomotif görevi üstlendi. Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı konumunda olan ve lojistik, sanayi, tarım, ticaret, enerji, hizmet sektörü, turizm ve daha birçok konuda geniş tecrübesiyle öne çıkan bölgemizin potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.