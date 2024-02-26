Lisanslama ve projelendirme uzmanı Cenova Solar, temiz enerji üretiyor

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Enerji verimliliğin sağlanması için verdiği denetleme ve danışmanlık hizmetlerindeki tecrübesini üretime taşıyan Ankara merkezli Cenova Solar; profesyonel ekibiyle Güneş Enerji Santrali (GES), Rüzgâr Enerji Santrali (RES), Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) ve Biyogaz Enerji Santrali (BES) gibi yenilenebilir enerji tesislerinin projelendirme, lisanslama ve kurulum işlemlerini gerçekleştiriyor.

Hâlihazırdaki tesislere ürün tedarik ve satış hizmeti de veren Cenova, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sınırlı sayıda şirkete verdiği Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Projelendirme (EVD) yetki belgesi sayesinde, sanayi kuruluşları ve yüksek enerji tüketimine sahip işletmelerdeki enerji sarfiyatı ile maliyetlerinin azaltılmasını sağlıyor. Bu doğrultuda, işletmelerdeki fazla enerji tüketim nedenlerini tespit edip raporlayarak verimlilik artırıcı projeler sunan Cenova Solar, yurt içindeki temiz enerji üretimine katkı sunan şirketlerin de başında geliyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde kurdukları GES’lerin 11 megavatlık kapasiteye sahip olduğunu belirten Cenova Solar Satış Pazarlama Direktörü Bedirhan Ekmen, takip edilen ve kısa sürede tamamlanacak olan GES projelerindeki toplam gücün ise 16 megavat olduğunu söyledi. Güneş enerjisine ek olarak, 500 megavatın üzerinde güce sahip RES sahalarındaki denetim, bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Bedirhan Ekmen, “Son yıllarda ciddi talep gösterilen yeşil enerji üretiminde enflasyonist ortam ve kredilerin kısıtlanmasına rağmen iyi bir ivme yakaladık. Son bir yıl içinde toplam gücü 16 megavatı bulan farklı projelerin geliştirme ve danışmanlığını yapıyoruz. Ülkemizin yeşil enerji alanında lider firmalarından biri olma yolunda ilerliyor, yurt dışındaki projelerimizi ise partner şirketler üzerinden yürütüyoruz” dedi.

Güçlü hizmetiyle rakiplerinin önünde

Kendilerini sektördeki diğer firmalardan ayıran en önemli özelliğin tedarikçilerle yapılan ikili anlaşmalar olduğunu vurgulayan Bedirhan Ekmen, santral kurulumunda gerekli olan malzemelerin bu anlaşmalar sayesinde daha uyguna mal edildiğini, müşterilere de daha ekonomik teklifler sunduklarını kaydederek, “Sunduğumuz imkânlarla rakiplerimize göre daha güçlü bir pozisyondayız. Kurulumunu gerçekleştirdiğimiz tesislerimiz, bağımsız denetçilerin incelemesi sonrası yatırımcılara teslim ediliyor. Her aşamasını titizlikle yürüttüğümüz kurulumda kullandığımız panelleri tek tek inceliyor, ilerleyen süreçte sorun oluşturması muhtemel parçaları saf dışı bırakıyoruz. Böylelikle tesislerdeki verim kaybını mümkün olduğunca engelliyoruz” diye konuştu.