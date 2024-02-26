2023 yılında İzmit Körfezi’ne 9 bin 560 yük gemisi uğradı

EKONOMİ / KOCAELİ

Denizcilik genel müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl Türkiye’deki limanlara 60 bin 195 gemi geldi. Kocaeli Liman Başkanlığının görev sahasını kapsayan İzmit Körfezi’ndeki limanlar, 9 bin 560 gemiyle bu alanda ilk sırada yer aldı. 2023 yılında Kocaeli’ye gelen gemilerin 2 bin 875’i Türk bayraklı, 6 bin 685’i ise yabancı bayraklı gemilerden oluştu, bu gemilerin toplam ağırlığı 170 milyon 789 bin groston olarak kayıtlara geçtiğinden bahseden Doğusel, Aliağa Liman Başkanlığı 6 bin 329 gemiyle ikinci olurken, Ambarlı Liman Başkanlığı bölgesindeki limanlar 4 bin 256 gemiyle üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, “Kocaeli’nin bir denizcilik üssü, yeni altyapı yatırımlarıyla kentte sektör daha da gelişecek” dedi.

“Kocaeli ihracat ve ithalatta önemli bir konuma sahip”

Kocaeli’de elleçlenen yüklerin yüzde 85’inin dış ticarete yönelik olduğunu belirten Doğusel, kentin ihracat ve ithalatta önemli bir konuma sahip olduğunu kaydetti. Doğusel, tüm liman kentlerinde olduğu gibi Kocaeli’de geçen yılın bereketli geçtiğini ifade ederek, “2023’te Türkiye’ye gelen gemi sayısı toplamda 60 bin 195 olmuş. Kocaeli’ye gelen gemi sayısı da 9 bin 500 ortalamayla çok önemli bir yerde. Kocaeli’ye gelen gemilerin 2 bin 875’i Türk bayraklı gemi, genelde kabotaj hattı için oluyor. 6 bin 685 de yabancı bayraklı gemi ilimizde misafir edilmiş” diye konuştu. Doğusel, Kocaeli’ye de artık daha büyük gemilerin geldiğine işaret ederek, üretim artışına bağlı olarak kentteki limanların yakın zamanda 100 milyon ton elleçleme seviyesine ulaşacağını söyledi.