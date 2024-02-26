Karalar: Mali disiplini sağladık, mucizeye imza attık

ADANA/EKONOMİ

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç’ın da yer aldığı toplantıda belediye hizmetlerini anlatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Borç gelirin 4 katıyken, bu yıl gelirimiz borcun 4 katı haline geldi. Bu çok önemli. Bana göre mucizenin resmi bu” dedi.

ADASO meclis üyelerine görüntülü sunum yapan Başkan Karalar, birlikte çalışma kültürüyle hareket edilmesi halinde kentin çok başka bir noktaya geleceğini kaydetti. Adana’nın Türkiye’nin kalkınmasında ilk sıralarda yer alan bir şehir olduğunun altını çizen Karalar, kentin 90’lı yıllardan itibaren yatay seyir izlemesinin ardından ivme kaybettiğini söyledi. Adana’nın son dönemde yeniden çıkış yakaladığını vurgulayan Karalar, şöyle devam etti:

“Çevre illerin bizi ihracatta geçiyor olması, Adanalılar olarak hepimizin içini acıtıyordu. Bizi geçen şehirlerimiz adına seviniyoruz fakat Adanalılar olarak çok daha iyisini yapabilecekken bu durumda olmak üzüntü vericiydi. İnanıyorum ki hepimizin birlikte çabası ve çalışmasıyla Adana yeniden bölgenin öncüsü, incisi ve lideri olacaktır. Adana’yı bu noktaya getirme konusunda kararlıyız. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımcıya destek veren, onların önünü açan, zorlukları ortadan kaldırıp yatırım yapmalarına olanak sağlayan bir yönetim biçimi sergiledik. Bu anlayışla devam edeceğiz. Birlikten kuvvet doğar. Adana’da tablonun değişiyor olması; Adana’nın değerlerinin ve güzelliklerinin ülke genelinde daha bilinir hale gelmesi, gelişme ivmesinin yükselmesi, son dönemde birlikte çalışabiliyor olmamızdan kaynaklanıyor. Son yıllarda şehrimizin daha tanınır hale gelmesi ve güzelliklerinin ön plana çıkması, Adana deyince birlikte hareket edebilmemizden ve herkesin elini taşın altına koymasıyla olan bir durum.”

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni gelirin 4 katı borçla ve 351 haciz dosyası ile devir aldıklarını hatırlatan Karalar şunları söyledi: “Belediyeyi çalışabilir, Adana’ya hizmet edebilir hale getirmemiz gerekiyordu. Bu da ancak mali disiplinle gerçekleştirilebilirdi. Siz sanayiciler çok iyi bilirsiniz ki; bir kurumun borcu gelirin 4 katıysa, orada sağlıklı üretim yapılması ve geleceğe güvenle bakılması mümkün olmaz. Biz belediyedeki olumsuz tabloyu çok kısa sürede değiştirdik. Mali disiplinle başlayan çalışmalarımızın nasıl sonuç vereceğini yıl yıl söylemiştim. Borç gelirin 4 katıyken, bu yıl gelirimiz borcun 4 katı haline geldi. Bu çok önemli. Bana göre mucizenin resmi bu. Bunun sonucu olarak devasa hizmetlere imza attık; 3 alt geçit, 5 bulvar yaptık, 321 iş makinesi aldık ve ayda 65 milyon lira kira ödemekten kurtulduk, 111 otobüs satın aldık. Tüm bunların tamamını borçlanmadan yaptık. Geçen dönem ülkenin ekonomik şartları çok daha iyiyken 894 bin ton asfalt döküldü. Bizim dönemimizde 2 milyon 900 bin tonu geçtik. Çok daha fazla iş yapmamıza rağmen yılda 4-5 milyon litre daha az yakıt kullanmışız.”