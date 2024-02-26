GoTradeGo, yıllık 20 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirdi

EKONOMİ / KOCAELİ

GoTradeGo’nun Kurucu Müdürü Ayşe Bağcı, Gotradego olarak, yapay zeka destekli hizmet verecek dış ticaret platformumuzla işletmelerin ve profesyonellerin küresel pazarda başarılı olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bugün, kitle fonlama şirketi Fongogo'da yatırım turumuza başladık ve bu önemli adımda sizin de yanımızda olmanızı arzu ediyoruz. Yapay zeka desteğimizle, işletmelerin ve profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler sunarak, dış ticaret süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getiriyoruz. Siz de bu teknolojik yeniliklerden faydalanarak, küresel pazardaki potansiyelinizi maksimize edebilirsiniz. Sizlerle birlikte, dış ticarette yeni ufuklara açılmak ve başarıya ulaşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

GoTradeGo Türkiye’nin en büyük dış ticaret uzmanları topluluğunu oluşturmaktadır

İşletmeleri dış ticaret uzmanlarıyla birleştirerek doğrudan istihdamın mali riskleri ve sınırlandırmaları olmadan basit ve takip edilebilir dünya pazarında yer alma yolunu sağlayan ve 2006 yılında İstanbul’da kurulan GoTradeGo Türkiye’nin en büyük dış ticaret uzmanları topluluğunu oluşturmaktadır. Ayşe Bağcı, “Ekibimizle onlarca yıllık sanayi ve dış ticaret deneyimine dayanarak oluşturduğumuz Gotradego yazılımı sayesinde, üreticilerin ve profesyonellerin hayallerine ulaşmalarında özgürleşmeleri gerektiğine inanıyoruz. Dış ticaret profesyonellerinin iş dünyasındaki işletmelerle doğrudan proje kapsamında çalışarak özgürlüğün ve daha fazla gelir imkanına ulaşmaları konusunda güçlendiriyoruz. Bunu yaparken de işletmeleri dış ticaret uzmanlarıyla birleştirerek doğrudan istihdamın mali riskleri ve sınırlandırmaları olmadan basit ve takip edilebilir dünya pazarında yer alma yolunu sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Gotradego, 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyor

Dünya’da dış ticaret ağında değer yaratmayı amaçladıklarını söyleyen Bağcı, “Faaliyet konularımız ihracat, e-ihracat ve turizmdir. Şirketimiz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 50’nin üzerindeki ülkeye yıllık 20 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Gotradego yazılım güncellemelerini ve faaliyetlerini ekonomik katma değerini arttırmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Globale açılmak isteyen ve bu anlamda ortak sinerjiyi yakalayarak işletmelerin hızlı bir şekilde aksiyon almalarına hizmet sunan, diğer taraftan güncel çalışma standartlarının dışında dış ticarette kendini ispatlamış ve bu alanda yetkinliklerini arttırmaya çalışan kişilerin dünyanın neresinde olduğunun önemi olmadan tüm dünyayla çalışabiliyor olduğu bir dijital ağın haklı gururunu yaşıyoruz. Dış ticarette kendine, yetkinliklerine güvenen kişileri ve globalde bende yerimi almak istiyorum diyen işletmeleri sistemimize davet ediyoruz” dedi.