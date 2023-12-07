“Yenileşim ve Yapay Zeka” Bursa’da konuşuldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BUSİAD) Dijital Dönüşüm, Yenilikçilik ve Girişim Uzmanlık Grubu tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu “Yenileşim ve Yapay Zeka” başlığı ile Podyum Davet’te yapıldı. BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar ile BUSİAD üyesi iş insanlarının katıldığı sempozyumda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız ile çok sayıda davetli de yer aldı. Sempozyumda Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Gökhan Mataracı ile Mustafa İçil, konuşmacı olarak yer aldı.

Açılışta konuşan BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, 1700’lerin ikinci yarısında başlayan ilk sanayi hamlesinin ardından 250 yıl geçmişken artık insanların kas gücü yerine koyulacak makineleri değil, beyin gücü yerine koyulacak yazılımları konuşmaya başladığını kaydetti. “Artık hız, ilerleme, dijitalleşme çağındayız. Bilgiye ulaşmanın değil, bilgiyi değerlendirmenin önemli olduğu bir dönemdeyiz” diyen Buğra Küçükkayalar, insanların distopik ve ütopik olmak üzere iki uç noktada bakış açıları geliştirdiğini vurguladı. Küçükkayalar, “Açıkçası, olası kıyamet senaryolarından birinin yaşandığı karanlık gelecek anlamına gelen distopik bakışın bize bir faydası olmayacağına inananlardanım. Ütopik değilse bile geleceğe umutla bakan ve gerçekçi yaklaşımlardan yana olmanın gereğine inanıyorum. Bu kapsamda Türkiye’nin en etkin gönüllü kuruluşlarından olan BUSİAD da uzun bir süredir “dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümü” kendine hedef edinmiş durumda. BUSİAD olarak bir yandan üretim ve hizmette yenilikçiliği konuşurken, kentimizin de distopik bir geleceği olmasın diye “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” belgesini açıkladık ve bunun üzerinde özellikle duruyoruz. Kötü bir gelecek istemiyorsak bugün bir şeyler yapmak adına saptamalar ve çözüm önerileri sunuyoruz” dedi.

Buğra Küçükkayalar, Türkiye’de organize sanayiye pilotluk eden Bursa’nın yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüme de pilotluk yapabileceğine inandıklarını ifade etti.