Zeytin ve zeytinyağında verimlilik AB projesi ile artacak

İZMİR / EKONOMİ

Zeytin ve zeytinyağı işletmelerinde yenilikçi yaklaşımlarla verimliliği artırmayı hedefleyen, Türkiye, İspanya ve İtalya’nın paydaşı olduğu AB destekli “Zeytin Değer Zincirinde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme (OASIS) Projesi’ne Türkiye’den 50 firmanın katılımı hedefleniyor.



Proje ile Ege’deki KOBİ'lerin sürdürülebilir uygulamalar konusunda eğitilip, hammadde verimliliğini artıracak teknolojileri destekleyerek, iklim değişikliğine ve dış faktörlere karşı dayanıklılık oluşturacak stratejiler geliştirilmesinin hedeflendiğini anlatan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, “Türkiye bu sezon 750 bin tonluk rekolteyle sofralık zeytinde dünya birincisi, 475 bin tonluk rekolteyle zeytinyağında İspanya’nın ardından dünya ikincisi konumuna yükseldi. OASIS Projesi’yle işletmelerin gıda israfının azaltılması ve kaynak kullanımı optimizasyonuna odaklanarak, maliyetlerinin azaltılması ve hem işletmeler hem de tüketiciler için rekabetçi bir pazar yeri oluşturulması hedefleniyor. İşletmelerimizi bu projede yer almaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.





Proje kapsamında firmaların sürdürülebilirlik değerlendirmesinin yapılarak mevcut kaynak verimliliklerinin analiz edileceğini aktaran Uygun, “Mevcut durum analizlerine göre üretim süreçlerini daha verimli hale getirmelerini desteklemek amacıyla ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Eğitim konuları arasında; döngüsel üretim, kaynak verimliliği, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, akıllı tarım teknolojileri, gibi konular yer alacak. İyi uygulama örneğine sahip KOBİ'ler belirlenerek AB çapında tanıtım ve bilinirlikleri sağlanacak. İtalya, İspanya ve Türkiye'den katılan KOBİ’ler ve kurumlar arasında eşleştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Proje hedef grubunu her ülkeden 50 KOBİ olmak üzere, sofralık zeytin ve zeytinyağı üretim sektöründe faaliyet gösteren toplamda 150 KOBİ oluşturuyor” dedi.

Üç ülkeden paydaşlarla yürütülüyor

Avrupa Yenilikçilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA) tarafından Tek Pazar Programı (SMP COSME) kapsamında desteklenmeye hak kazanan OASIS Projesi, Türkiye’den İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), İspanya’dan Ulusal Gıda ve Konserve Teknoloji Merkezi (CTNC) ve İspanya İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası (CCIS), İtalya’dan Akdeniz Tarım Bilimleri Enstitüsü, Bari (CIHAEM Bari) ve Puglia Bölgesi Odalar Birliği (Unioncamere Puglia) ortaklığındaki konsorsiyum iş birliği ile yürütülüyor.