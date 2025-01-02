BDDK bankaların CEO'larının görev sürelerine sınır getiriyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ülkede bankacılık sektörünü yeniden düzenlemeyi amaçlayan kapsamlı bir taslak hazırladı. Özellikle Seçil Erzan skandalının ardından, önemli görevlerdeki bankacıların pozisyon sürelerini sınırlamayı hedefleyen bu yeni düzenleme, sektörde ciddi bir değişim dalgası yaratabilir.

CEO ve yöneticilere 10 yıl sınırı

Bloomberg’in Isobel Finkel ve Kerim Karakaya imzalı haberine göre, BDDK tarafından hazırlanan ve bankalara gönderilen taslağa göre, banka genel müdürleri (CEO) ve genel müdür yardımcılarının görev süreleri aynı kurumda en fazla 10 yılla sınırlanacak. Genel müdür yardımcıları için bu süre, belirli şartlarla 5 yıl daha uzatılabilecek.

Taslağa göre, şube müdürleri aynı şubede en fazla 4 yıl, bölge müdürleri ise aynı bölgede en fazla 5 yıl çalışabilecek. Asaleten atanmadıkları durumda vekalet süreleri 6 ayı aşamayacak.

Ponzi skandalı ve yönetmelik ihtiyacı

Bu taslak, Seçil Erzan adındaki bir bankacının önderliğinde organize edildiği iddia edilen 44 milyon dolarlık ponzi skandalı sonrası gündeme geldi. Erzan olayında eski profesyonel futbolcuların da dahil olduğu üzere yüzlerce kişinin yüzde 250 getiri vaadiyle kandırıldığı iddia edilmişti.

Ponzi skandalında ismi geçen Denizbank’ın eski CEO'su Hakan Ateş, 1997 yılından beri bulunduğu bankadaki görevinden ayrılmıştı. Ateş, Denizbank’ın önemli genişlemelerine ve 2019’da Emirates NBD tarafından satın alınmasına liderlik etmişti.

Bu olay, uzun görev sürelerinin sektördeki riskleri artırdığına dair endişeleri gündeme taşıdı.

Organizasyonel sınırlar ve yeni kurallar

BDDK'nın taslak genelgesinde ayrıca, bir bankada genel müdür yardımcısı pozisyonlarının 15'i aşamayacağı ve bazı temel fonksiyonların özel birimlerle yürütülmesi gerektiği belirtiliyor. Örneğin:

- Mevduat ve katılım bankalarında: Hazine, kredi tahsis, kredi izleme ve takip, mali kontrol, bireysel pazarlama, insan kaynakları ve bilgi sistemleri gibi fonksiyonları kapsayan birimler ayrı olarak yapılandırılacak.

- Dijital bankalarda: Kredi izleme, hazine ve bilgi sistemleri fonksiyonları odak noktası olacak.

- Yeni düzenleme, şube müdürlerinin aynı bankadaki görev sürelerini de 4 yıl ile sınırlandırmayı hedefliyor.

30 Haziran 2025'e kadar uyum zorunluluğu

Yeni düzenlemeler, bankalar ve ilgili finansal kurumlar için ciddi bir uyum gerektiriyor. Kuralların yürürlüğe girmesi halinde, bankaların 30 Haziran 2025'e kadar yapısal ve organizasyonel olarak bu genelgeye uygun hale gelmesi gerekecek.

BDDK'nın bu hamlesi, bankacılık sistemine şeffaflık ve dinamiklik kazandırmayı amaçlıyor. Taslağın nihai hali ve sektörün tepkisi merakla bekleniyor.