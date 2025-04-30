Süt endüstrisi Ulusal Süt Zirvesi’nde bir araya gelecek

Zirve, süt endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirerek sektörün en güncel konularını ele almayı, yeni iş birliklerine zemin hazırlayarak süt sektörünü daha güçlü adımlarla geleceğe taşımayı amaçlıyor. 500’den fazla katılımcı, 40 konuşmacı ve 100’ün üzerinde firmanın yer alacağı zirve, sektördeki en son gelişmeleri paylaşarak ulusal ve uluslararası iş birliklerini teşvik edecek. Yerel Güç, Küresel Vizyon temasıyla sektörün en büyük buluşma noktası olan Ulusal Süt Zirvesi’nde, sektörün bugünü ve yarını sektörün tüm bileşenleriyle ele alınacak…

Zirve kapsamında interaktif paneller, fuar alanı, sosyal etkinlikler ve medya görünürlüğü gibi pek çok fırsat sunuluyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan sektör temsilcileri ve uluslararası katılımcılar, sektördeki yenilikleri paylaşarak süt endüstrisinin geleceğini şekillendirecek. Yerel Güç, Küresel Vizyon temasıyla düzenlenecek zirve, sektöre yön veren önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Ulusal Süt Konseyi sektörün geleceğine yön veriyor

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can: “Ulusal Süt Zirvesi'nde ele alınacak başlıca konular arasında süt endüstrisinde dijital dönüşüm ve otomasyon, küresel pazarlara açılma stratejileri, global markalaşma yolunda patent, coğrafi işaret ve yöresel ürünlerin önemi yer alıyor. Tüketici eğilimleri, marka değeri yaratımı gibi konuların yanı sıra, yenilikçi ürünler ve yeni nesil beslenme trendleri de masaya yatırılacak.

Zirvede, çiftlikten bardağa uzanan süt değer zinciri, verimlilik artırma yöntemleri ve atık azaltma stratejileri tartışılırken, süt ve süt ürünlerinde katma değer yaratma sürecinde ambalajın rolü de ele alınacak. İklim değişikliğinin süt hayvancılığına etkileri ve hayvan refahı konularına da odaklanılacak zirvede, başarılı kadın üreticilerin sektördeki yeri ve kadınların süt sektörüne katkıları ön plana çıkarılacak. Tüketici güvenliği, sosyal medya ve kriz yönetimi stratejileri, yem sanayisinin hayvan besleme üzerindeki rolü ve metabolik açıdan süt ürünleri hakkında bilimsel gerçekler de zirvede konuşulacak başlıca konular arasında yer alıyor” açıklamasında bulundu.