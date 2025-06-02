Türkiye Perakendeciler Federasyonu: Enflasyonun ağırlık merkezi değişti

TPF'nin yayınladığı rapora göre, 2024 yılında yüksek fiyat artışları ve maliyet baskılarıyla mücadele eden gıda perakendesi sektörü, 2025’in ilk çeyreğinde sınırlı da olsa toparlanma sürecine girdi.

Ocak-Nisan 2025 döneminde gıda fiyatlarındaki artış oranları sırasıyla yüzde 5,47, yüzde 2,32, yüzde 4,94 ve yüzde 3 seviyelerinde gerçekleşirken yıllık gıda enflasyonu ise nisan ayı itibarıyla yüzde 36,09’a geriledi.

2024 yılında yüzde 70’i aşan gıda enflasyonuna kıyasla dikkate değer bir yavaşlamaya girildiğine dikkat çekilen raporda gıda perakendesi sektörü, enflasyonist baskılardan görece arınırken tüketici tercihleri de daha rasyonel ve dengeli bir çizgiye kaydı.

Enflasyonun ağırlık merkezi değişti

Enflasyonun ağırlık merkezinin gıda fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasıyla birlikte değiştiği bildirilen raporda, enflasyonun etkisinin başta eğitim, sağlık, barınma, kozmetik, kişisel bakım, tekstil ve hizmet sektörlerine kaydığına işaret edildi.

Raporda, 2025’in ilk çeyreği itibarıyla gıda dışı kalemlerdeki fiyat artışlarının hanehalkı bütçesinde yeni baskı alanları oluşturduğu, artık tüketicinin temel ihtiyaçlarını daha kontrollü karşılayabildiği ancak özel harcamalarında ciddi bir frenlemeye gittiği belirtilirken bu durumun perakende sektöründeki ürün dağılımını, kampanya stratejilerini ve müşteri davranışlarını yeniden şekillendirdiğine de dikkat çekildi.

2024’te başlayan fiyat odaklı alışveriş eğilimi, 2025'te daha seçici ve bilinçli bir modele evrilirken TPF raporunda özellikle taze ürünlerde kalite ve tedarikçi güvenilirliğinin öne çıktığı, markalı ürünlerde ise fiyat-duyarlılığının hala belirleyici olduğu ortaya koyuldu.

"Gıda enflasyonunda görülen düşüş sektör adına olumlu işaret"

TPF Başkanı Ömer Düzgün, hazırladıkları rapora ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılında yaşanan zorluklara rağmen yerel gıda perakende sektörünün güçlü bir dayanıklılık gösterdiğini belirterek, tüketicinin temel ihtiyaçlarına erişimin kesintisiz sağlandığını ve 2025’in ilk çeyreğiyle birlikte sektörün daha dengeli bir döneme girdiğini vurguladı.

Enflasyonun baskısının gıdadan çok özel tüketim, eğitim, sağlık, kozmetik ve konut gibi alanlara kaymış durumda olduğunu bildiren Düzgün, bu gelişmenin gıda tarafında fiyat istikrarına yönelik iyileşmenin sinyallerini verdiğini kaydetti.

"2025'in ilk çeyreğinde daha kontrollü bir sürece girdi"

Düzgün, yerel perakendeciler olarak dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarla rekabet gücünü artırmaya devam ettiklerine işaret ederek, "2025’in geri kalanında daha erişilebilir, daha istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmak mümkün. 2024 yılını yüksek maliyet artışlarıyla tamamlayan sektörümüz, 2025'in ilk çeyreğinde daha kontrollü bir sürece girdi. Özellikle gıda enflasyonunda görülen düşüş, sektör adına olumlu bir işaret. Ancak bugün geldiğimiz noktada enflasyon baskısının eğitimden özel tüketime kadar farklı alanlara kaydığını açıkça görüyoruz. Bu tablo, tüketici davranışları kadar ekonomik planlamaların da önemini arttırmaktadır. Gıda perakendesinde uzun süredir görmeyi arzu ettiğimiz düşüş trendinin başladığını görmekten mutluyuz. Sektörümüzün ve ülke ekonomimizin güçlü politikalarla bu sürecin kısa sürede daha da arzu ettiğimiz yerlere geleceğinden şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.