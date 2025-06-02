Bakan Bayraktar duyurdu: TPAO, SOCAR ve bp arasında anlaşma imzalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bu yıl 30'uncusu düzenlenen Bakü Enerji Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda yaşanan jeopolitik gerilimlerin, yaşlanan altyapının, siber tehditlerin ve piyasalardaki dalgalanmaların enerji piyasalarını değiştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji politikalarının üç ana hedef etrafında şekillendiğini ifade eden Bayraktar, "Politikamız arz güvenliği, ithalat bağımlılığını azaltmak ve uygun fiyat. Tüm bunlara ulaşmak için yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine, nükleer enerjiye, petrol ve gaz geliştirmeye ve ayrıca kritik mineral kaynakları geliştirmeye odaklanıyoruz" dedi.

Bayraktar, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin elektrik üretimindeki payının yüzde 60'tan fazla olduğuna işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl Bakü'de, COP29'da mevcut güneş ve rüzgar kapasitemizi dört katına çıkararak 120 gigavata ulaşma hedefini duyurduk.

İyi bir başlangıç ​​olarak geçen yıl kurulu güce 7 gigavat yenilenebilir enerji ekledik ve HVDC hatları, pil depolama ve Akkuyu'daki ilk nükleer santralimizin faaliyete geçmesi dahil olmak üzere ekonomimizin büyüyen ihtiyaçlarına uyacak şekilde altyapıyı ölçeklendiriyoruz" diye konuştu.

TPAO'nun petrol ve doğal gaz arama alanında yeni coğrafyalara açıldığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yerli hidrokarbon üretimimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretiyoruz, bu rakam önümüzdeki yıl iki katına çıkacak ve 2028'e kadar 40 milyon metreküpe ulaşacak.

Öte yandan kritik minerallerin oynayacağı rolün farkındayız. Türkiye nadir toprak elementleri projeleri de dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında madencilik projelerine aktif olarak yatırım yapıyor.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ortaklık, köklü tarih, kültür ve ortak vizyon bağları üzerine kurulu stratejik bir enerji modelidir. Bugün, Azerbaycan'da petrol ve gaz üretimimizi artıracak Shafag-Asiman Projesi Anlaşması'nın imzalanmasıyla daha ileri adımlar atıyoruz. Bu anlaşma, TPAO, Socar ve bp arasında yeni bir ortaklık oluşturacak."