Gemi ve yat ihracatı eski siparişlerle ayakta!

AYSEL YÜCEL

Gemi inşa sanayii ihracatta hızlandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, gemi ve yat ihracatı ağustos ayında yüzde 293 artarak 304,4 milyon dolar oldu. Böylece sektör ağustos ayında Türkiye’nin yüzde 1,6 pay aldı. Tersanelerin 8 aylık ihracatı ise geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 47,8 artarak, 1 milyar 182 milyon doları aştı.

"İki feribot teslimatı etkili oldu"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, ağustos ayındaki yüksek oranlı ihracat artışında geçmiş yıllarda verilen siparişlerin teslim döneminin gelmesinin etkili olduğunu belirterek, “Özellikle Norveç’e teslim edilen iki adet feribot ağustos ihracatını yukarıya çekti. Dolayısıyla aylık bazdaki artışların sektörün mevcut durumunu yansıtmadığını ifade eden Seven, "Uzun yıllardır gündemde olan teminat mektubu problemimize ek olarak, döviz kurlarının enflasyon oranı kadar artmaması, döviz kredi faizlerinin çift haneye ulaşması, TL krediye ulaşmadaki mevzuatsal engeller orta ve uzun vadede ihracat tutarlarında büyük düşüşe neden olacak" açıklamasını yaptı. Gemi inşacılar yıl sonunda 1.6 milyar dolar ihracat hedefliyor. Cem Seven, bu hedefe ulaşma konusunda umutlu olduklarını ifade ederken, mevcut problemlerin çözülmemesi halinde gelecek dönemler için endişeli olduklarını vurguladı. Türkiye’nin gemi ve yat ihracatı 2022 yılında yaklaşık 1.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Seven, sektörün rekabet gücünün devam edebilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi. Aksi halde sektör ihracat ligindeki ilk üçteki konumunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

DEVLER LİGİNDEN DÜŞME RİSKİ ARTIYOR

GYHİB Başkanı Cem Seven, son bir yıldır yaşanan yüksek enflasyonun işçilik ve parça temininde ciddi maliyet artışlarına neden olduğunu hatırlatarak, sektörün rekabet gücünün devam edebilmesi için kur artışının enflasyon oranında olması gerektiğinin tekrar altını çizdi. Seven, aksi halde sektörün özel maksatlı gemi inşasında ve yat üretiminde dünya ihracat ligindeki ilk üçteki konumunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.