İMEAK DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk: “Üretim, ithalat, ihracat azalıyor, biz ne taşıyacağız?”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı. Şube Başkanı Yusuf Öztürk, denizcilik sektöründe işlerin kötü gittiği belirterek, ithalatın, üretimin, ihracatın gerilediğini belirterek, “Biz taşımacılar neyi taşıyacağız?” dedi.

Küresel ekonominin belirsizliğinden denizcilik sektörünün de olumsuz etkilendiğini belirten Yusuf Öztürk, “Bana ‘işleriniz nasıl gidiyor’ diye soruyorlar. ‘Bilmiyorum ama işlerimiz geçen yıla göre çok kötü’ diyorum. Bir sonraki yıl daha iyi olur diye düşündüğümü belirtiyorum. Çünkü Türkiye’nin ihracatı, ithalatın yüzde 80’ine bağlı. İthalat yapılmıyorsa üretim de azalmış demektir. Üretim azaldığı için ihracat da azalıyor. Peki biz taşımacılar neyi taşıyacağız? Şu anda piyasa koşullarının ne yönde gelişeceğini kestirmek çok zor. Allah hepimize kolaylık versin, zor bir dönemden geçiyoruz. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bu zorluklar hissediliyor" diye konuştu.

“Mevzuatlar deniz turizmini zorluyor”

Deniz turizmi sezonun başlaması ile gerekli düzenlemeler için toplantılar yapıldığını belirten Öztürk, günübirlik teknelerde müzik yayını sınırlarının belirlenmesi ve yangın konusunda çalışmaların yapıldığını aktarıp, “Bölgemizde, Çeşme, Urla, Seferihisar, Kuşadası, Teos, Güzelçamlı, Akbük, Didim gibi bölgelerde üyelerimiz var. Onlar için bu sene iyi bir sezon beklenmiyor. Mevzuatlar dur durak vermiyor. Mevzuatlar gerekli ama bazı şeylerde esneklik yapılabilir. Akustikle ilgili hangi koyda veya karadan ne kadar uzaklıkta müzik yayını yapılabilir konuşmuştuk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile toplantılarına katılıyoruz. Geçen ay akustik proje raporundan bahsetmiştik. Teknelerin üzerindeki ses sistemlerin uygun desibellerde olması, uygun yerlerde olması için rapor istendi. Bakanlığın 40 bin TL belge parası ve bu rapor hazırlanması için para ödenmesi gerekiyor. Toplam 65 bin TL’lik yeni bir şey çıktı. Yangın olayı meselesi çıktı. Tekne üretim aşamasında yangın planları onaylanıyor. Fakat bu teknelerimiz de özellikle yaşlı tekneler olduğu için tekrar Gemi Mühendisleri Odasından onayı istendi. İki konuda da DTO olarak çalışma grupları oluşturduk ve ikisinde de yer alıyorum” diye konuştu.

“İzmir Alsancak Limanının geleceği açıklığa kavuşturulmalı”

İzmir Alsancak Limanı’nda rakamların her geçen gün daha da düştüğüne dikkat çeken Denizcilik sektöründeki gelişmeleri rakamlarla örnek veren Yusuf Öztürk, İzmir Limanı için çağrıda bulunarak, “2025 yılı ilk 4 ayında tüm limanlarımızda konteyner elleçleme miktarı 4.5 milyon TEU. Geçen yılın rakamı ise 12 milyon TEU. Değişen bir şey yok. Toplam yük elleçlemesi dökme olarak 180 milyon. Bu rakam 450 milyon ton civarını geçecek gibi gözüküyor. Aliağa Limanlarında 585 bin TEU konteyner elleçlemesi yapıldı. İzmir Alsancak Limanı 80 bin TEU’da kaldı. İzmir Alsancak Limanı ile ilgili kısa sürede, özelleştirilecek mi? yatırım mı yapılacak? farklı bir modelle mi işletilecek? bu konular açıklığa kavuşmalı” ifadelerini kullandı.